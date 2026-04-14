El Gobierno de Aragón recurrirá judicialmente a la regularización extraordinaria de inmigrantes del Ejecutivo central

La consejera e funciones de Bienestar Social y Familia aragonesa, Carmen Susín, ha asegurado que su gobierno "se opuso, se opone y se opondrá" al real decreto para la regularización de migrantes que viven en España sin papeles con todos los "instrumentos legales y políticos a su alcance".

Y es que, según ha dicho en declaraciones a los medios este martes en Huesca, el texto que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros es "un sinsentido" porque supone, ha detallado, una regularización masiva que "se carga" a las comunidades autónomas.

Primero, aunque el Gobierno de España habla de medio millón, Susín se ha referido al CNI o a la Comisaría Nacional de Extranjería para decir que pueden ser hasta 1,3 millones, de los que no se sabe cuántos podrían ser en Aragón, ha reconocido.

Pero en cualquier caso, para la consejera supondrá una "importante repercusión sobre las comunidades autónomas" que asumen servicios públicos como la sanidad o la educación. "Puede llevar al colapso de los servicios públicos", ha advertido.

Por ello, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trabajan en preparar recursos jurídicos y el gabinete, en funciones, estudia acciones políticas.

Susín ha añadido, además, que está en riesgo la seguridad, porque "ni siquiera se garantiza" que esas personas "no tienen antecedentes o juicios pendientes".

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Y, ha concluido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la medida sin contar con el parlamento, los partidos políticos o la representación de las comunidades.