El Gobierno de Aragón pone en marcha la jubilación parcial y el relevo de su personal laboral
El Ejecutivo autonómico publica la norma, ya en vigor, y se adapta al nuevo marco legislativo impulsado a nivel estatal. La DGA obtuvo el apoyo unánime de toda la representación sindical para aplicar esta medida
El Gobierno de Aragón ha activado la jubilación parcial y la contratación de personal relevista tras la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Aragón con el apoyo unánime de los sindicatos y el objetivo de ordenar las solicitudes y facilitar el relevo generacional en la Administración autonómica
El acuerdo, impulsado por el Ejecutivo autonómico, entra en vigor desde este martes y permite su aplicación efectiva de manera inmediata. Se trata del primer marco común que regula tanto las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral como la incorporación de relevistas.
Entre las principales novedades, el texto fija criterios claros para priorizar solicitudes cuando coincidan en el tiempo.
Así, se tendrá en cuenta la fecha prevista de inicio de la jubilación parcial y, en caso de empate, la mayor antigüedad en la Administración y en la categoría profesional.
Además, se establecen procedimientos para la adjudicación de puestos y los plazos de formalización de contratos, lo que facilitará una mejor planificación de los recursos humanos y contribuirá a garantizar un relevo generacional ordenado.
El acuerdo también subraya que la contratación del personal relevista deberá realizarse mediante procesos transparentes y objetivos, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad propios del empleo público.
Este nuevo marco responde a los cambios introducidos en la normativa estatal, que han endurecido las condiciones de la jubilación parcial, haciendo necesaria su regulación específica en el ámbito autonómico.
El texto ha sido respaldado de forma unánime por las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y STEPA-CATA.
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