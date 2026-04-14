El Ayuntamiento de Barcelona duda de que Aragón "se atreva" a llevarse las pinturas de Sijena del MNAC

La parte catalana del caso Sijena insiste en su desafío a la parte aragonesa. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, no cree que el Gobierno de Aragón "se atreva" a recoger las pinturas del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para llevarlas hasta el monasterio de la localidad oscense. Así ha respondido el responsable municipal de Cultura a una pregunta en una comisión celebrada este martes, horas después de que la jueza del caso diera 56 semanas al MNAC para devolver las piezas, en un nuevo cronograma que da margen temporal, pero recoge las alegaciones del Gobierno de Aragón.

Marcé ha insistido en "el riesgo" para las pinturas que supondría el traslado, una hipótesis que ni ven los técnicos aragoneses ni la jueza, que en la providencia de esta semana ha vuelto a defender que los criterios técnicos ven viable el regreso de las pinturas a Sijena. Marcé ha respondido al portavoz adjunto de ERC, Jordi Castellana, en la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes.

Marcé ha recordado que la resolución del juzgado de Huesca dictaba que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en un plazo de 56 semanas. El incumplimiento de dicho calendario habilitará al Gobierno de Aragón para instar y llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad y a costa del MNAC. Una medida que se produciría siempre y cuando el MNAC no cumpla con su aparte. Sin embargo, como reflejó este lunes la jueza en su escrito, será el museo catalán el que deba abonar el presupuesto del traslado y los aumentos de costes que pudieran producirse. Otra de las tareas que la magistrada impuso al MNAC fue el mantenerla informada, mediante escritos y análisis, de cada una de las fases que se fueran completando.

El portavoz adjunto de ERC, Jordi Castellana, ha reclamado al gobierno municipal que inste al Ministerio de Cultura a aplicar el mismo criterio de preservación que en el caso del 'Guernica', después que el Gobierno se haya opuesto a un traslado temporal al Museo Guggenheim de Bilbao. Una táctica similar a la utilizada este lunes por Junts. El otro gran partido independentista, en rueda de prensa, reclamó al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, un posicionamiento sobre el caso Sijena y denunció lo que a su juicio es "una doble vara de medir" sobre el traslado de piezas artísticas.

Marcé no cree que el gobierno de Aragón se atreva a hacer el traslado por el riesgo que supone para las pinturas, y ha indicado que se prevé una reunión de los abogados este miércoles. "Mañana sabremos exactamente cuál es la posición jurídica del Patronato del MNAC y del Ayuntamiento", ha añadido el edil.

Este lunes la consejera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, explicó que el MNAC recurriría la resolución del juzgado de Huesca sobre el traslado de las obras murales. Así lo avanzó durante el acto de inauguración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals en El Vendrell (Tarragona), donde la consejera afirmó que el MNAC había recibido la notificación y que los servicios jurídicos la están estudiando.