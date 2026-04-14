Bancalero afirma que las dos semanas de huelga médica en Aragón supondrán una "catástrofe"

La sanidad aragonesa está en pie. La comunidad enfrentará las dos próximas semanas una huelga de médicos y facultativos que será ya la cuarta impulsada por los sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet en los últimos cinco meses. La convocatoria del 20 al 24 de abril será solo autonómica para exigir al Gobierno de Aragón una mejora de sus condiciones, mientras que la del 27 al 30 de abril se reproducirá en todo el país con el fin de solicitar al ministerio un Estatuto Marco propio. Se enlazarán así dos semanas seguidas de paros que, según ha afirmado el consejero de Sanidad, supondrán "una catástrofe en gestión sanitaria" en el territorio.

Bancalero ha puesto el foco en el Ministerio de Sanidad, que ha señalado como el origen de los paros que en los últimos meses se han vivido en Aragón. "El verdadero problema que inició la huelga es el Estatuto Marco", ha asegurado para añadir que desde el departamento que dirige Mónica García "no se ha querido escuchar" a los médicos. "Esto empezó por un problema a nivel del Ministerio de Sanidad y lo estamos sufriendo todos los ciudadanos", ha insistido.