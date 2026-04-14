Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mariona OrtizPlaza ImperialChárter ZaragozaACS The WaveMuerto MontalbánSqrups Zaragoza
instagramlinkedin

Bancalero afirma que las dos semanas de huelga médica en Aragón supondrán una "catástrofe"

El consejero de Sanidad en funciones señala al ministerio como el causante de los paros

El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, este martes en su visita al nuevo hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova.

El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, este martes en su visita al nuevo hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova. / Jaime Galindo

Cristina García

Zaragoza

La sanidad aragonesa está en pie. La comunidad enfrentará las dos próximas semanas una huelga de médicos y facultativos que será ya la cuarta impulsada por los sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet en los últimos cinco meses. La convocatoria del 20 al 24 de abril será solo autonómica para exigir al Gobierno de Aragón una mejora de sus condiciones, mientras que la del 27 al 30 de abril se reproducirá en todo el país con el fin de solicitar al ministerio un Estatuto Marco propio. Se enlazarán así dos semanas seguidas de paros que, según ha afirmado el consejero de Sanidad, supondrán "una catástrofe en gestión sanitaria" en el territorio.

Bancalero ha puesto el foco en el Ministerio de Sanidad, que ha señalado como el origen de los paros que en los últimos meses se han vivido en Aragón. "El verdadero problema que inició la huelga es el Estatuto Marco", ha asegurado para añadir que desde el departamento que dirige Mónica García "no se ha querido escuchar" a los médicos. "Esto empezó por un problema a nivel del Ministerio de Sanidad y lo estamos sufriendo todos los ciudadanos", ha insistido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De una jugadora de millones de euros a la incansable capitana del Casademont Zaragoza: las estrellas de la Final Six de la Euroliga
  2. Paso clave para dos infraestructuras estratégicas para Zaragoza: varias empresas interesadas en diseñar el puente de Valdefierro y el macroparque de Arcosur
  3. Adiós a otra librería en Zaragoza: una sangría que no cesa
  4. El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
  5. Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV
  6. La confesión más dura de Borja Iglesias sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Estuve llorando toda la noche
  7. La historia de las dos 'Quintas Julietas' de Zaragoza: el jardín paradisiaco que dio nombre a un gueto y que se convertirá en parque público
  8. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos: el semáforo de Zaragoza que más confunde a los conductores

Una empresa cárnica de León sortea 12 chuletones y jugar al golf en un club de Cuarte de Huerva

Una empresa cárnica de León sortea 12 chuletones y jugar al golf en un club de Cuarte de Huerva

Zaragoza celebrará las Fiestas de Interpeñas de Primavera en Las Fuentes: charangas, jotas y cabezudos

Zaragoza celebrará las Fiestas de Interpeñas de Primavera en Las Fuentes: charangas, jotas y cabezudos

Concluida la reforma del hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza: abrirá el 15 de abril

Concluida la reforma del hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza: abrirá el 15 de abril

Croacia, Sicilia o Suiza: Zaragoza suma cinco nuevos vuelos chárter para el verano de 2026

Croacia, Sicilia o Suiza: Zaragoza suma cinco nuevos vuelos chárter para el verano de 2026

Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro

Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro

El parque más desconocido de Zaragoza está junto al Príncipe Felipe: fue un laboratorio al aire libre que desapareció sin dejar rastro

El parque más desconocido de Zaragoza está junto al Príncipe Felipe: fue un laboratorio al aire libre que desapareció sin dejar rastro

Izquierda Unida abre sus sedes de Aragón para ayudar a solicitar la prórroga del alquiler de viviendas

Izquierda Unida abre sus sedes de Aragón para ayudar a solicitar la prórroga del alquiler de viviendas

The Wave 2026 | La constructora de Florentino Pérez sitúa a Aragón en el mapa global de centros de datos: “Marcarán el futuro de los territorios”

The Wave 2026 | La constructora de Florentino Pérez sitúa a Aragón en el mapa global de centros de datos: “Marcarán el futuro de los territorios”
Tracking Pixel Contents