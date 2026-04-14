El banco italiano que desembarca en la milla de oro de Zaragoza: “El asesoramiento es clave, tengas mucho o poco dinero”

En Zaragoza hay gestos que no pasan desapercibidos. Abrir oficina en el paseo de la Independencia, la arteria más reconocible de la ciudad, es uno de ellos. Banco Mediolanum lo sabe y por eso ha decidido trasladar allí su presencia, en el número 23, en un movimiento que va más allá de un simple cambio de dirección. Es una declaración de intenciones de la vocación de crecimiento que tiene la entidad de origen italiano.

El banco, especializada en asesoramiento financiero personalizado, inaugura este nuevo espacio con 265 metros cuadrados y capacidad para acoger a sus 23 asesores, los llamados family bankers, que operan en la capital aragonesa. Hasta ahora trabajaban en una oficina cercana que se había quedado pequeña tras el crecimiento de los últimos años.

El ahorro aragonés, en el punto de mira

El movimiento tiene su sentido. Zaragoza y Aragón son terreno fértil, no tanto por volumen inmediato como por perfil de cliente. “El aragonés es ahorrador, pero también muy conservador”, explica a este diario Juan Massana, responsable de la red de asesores del banco en España. Los datos lo respaldan.

Los aragoneses cuentan con 44.600 millones de euros en cuentas corrientes y depósitos con baja remuneración al cierre de 2025, mientras la inflación erosiona silenciosamente ese capital. Ahí es donde Mediolanum quiere posicionarse. No como un banco de producto, sino como un banco de relación. O, en sus propias palabras, un servicio capaz de construir un “traje a medida” para cada cliente.

Una oficina pensada como punto de encuentro

La nueva oficina no responde al modelo tradicional de sucursal bancaria. No hay colas ni ventanillas como eje del espacio. Es más bien un punto de encuentro. El corazón del modelo es el family banker, un asesor financiero que acompaña al cliente a largo plazo y que además se desplaza donde haga falta, ya sea al domicilio o al lugar de trabajo. La oficina es, por tanto, una pieza más dentro de una red que se mueve.

Este enfoque rompe con la lógica habitual del sector. Los asesores no trabajan con objetivos comerciales impuestos, según subraya la entidad, sino bajo una relación mercantil como agentes financieros autónomos. Una figura reconocida por la normativa española que les vincula en exclusiva con el banco y les otorga margen en el asesoramiento.

Crecimiento acelerado en Aragón

Los números reflejan que la apuesta no es improvisada. En el último año, Mediolanum ha incrementado un 10% su red de asesores en la región y ha elevado un 70% el volumen de patrimonio gestionado, hasta alcanzar los 139 millones de euros. En Aragón cuenta ya con más de 3.000 clientes, dentro de una base nacional que supera los 285.000.

El mensaje es claro. Hay margen para crecer. “No es solo banca privada”, insiste Massana. “Cualquier persona con capacidad de ahorro necesita asesoramiento financiero, tenga mucho o poco patrimonio”.

La elección de paseo de la Independencia no es casual. Aporta visibilidad, pero también posicionamiento. Para Mediolanum, la ciudad es una puerta de entrada a una comunidad donde detecta una oportunidad clara.

El responsable de la oficina es Juan Ramón Torruella, quien lidera esta nueva etapa con el doble objetivo de crecer en clientes y ampliar la red profesional. La entidad mantiene abiertas en esta sede varias posiciones tanto para family bankers como para banqueros privados, en un contexto de captación de talento procedente de otras entidades.