El delegado del Gobierno en Aragón espera que más de 15.000 migrantes de la comunidad se beneficien de la regularización extraordinaria

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha afirmado este martes que entre 15.000 y 17.000 migrantes que ya residen en la comunidad autónoma se podrán incorporar a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España en un proceso que comienza este mes de abril. En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha señalado que esta tarde participará en una videoconferencia con los Ministerios implicados en esta materia para conocer la normativa que va a regir este proceso.

"Va a ser un esfuerzo de la Administración para poner a disposición de todas las personas interesadas una información lo más amplia posible", ha expuesto el delegado, puntualizando que "habrá que ir viendo cada casuística" a través de las Oficinas de Extranjería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las entidades colaboradoras. "Hay que saber, exactamente, cuánto va a durar la campaña" y la modalidad de presentación de cada documento.

De los beneficiarios de esta regularización, Fernando Beltrán ha destacado que "ya están trabajando con nosotros, ya están en Aragón", de manera que el proceso extraordinario de regularización "no puede producir de ninguna manera un efecto llamada porque se pide una estancia en el país desde finales del año pasado". "Son personas que están ya atendiendo a nuestros mayores, trabajando en nuestras residencias, ocupándose de faenas agrícolas, los que reparten nuestra paquetería", ha recalcado.

"Todas estas personas ya están aquí, ya están trabajando con nosotros, y lo que se necesita es este esfuerzo colectivo de regular su situación, que tengan esos permisos de trabajo y residencia y, en términos generales, en todas las demás regularizaciones masivas que ha habido en nuestro país, al final ha sido un beneficio para las arcas de la Seguridad Social, para la hucha de las pensiones", de forma que "es un beneficio económico, que es de lo que se trata, también, de lanzar en nuestra nueva campaña de regularización".