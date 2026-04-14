bonÀrea Corporación factura más de 2.800 millones de euros en 2025

bonÀrea Corporación, empresa agroalimentaria líder que integra actividad industrial y comercial, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación récord de 2.826 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, y un beneficio neto de 102,69 millones de euros, un 15,6% superior. Con esta cifra, la compañía supera por primera vez en su historia la barrera de los 100 millones de euros de resultado neto.

El ejercicio se ha desarrollado en un contexto internacional todavía complejo, marcado por la volatilidad de los mercados y la evolución de los costes en diferentes ámbitos de la cadena agroalimentaria. A pesar de este entorno, el grupo ha vuelto a demostrar la solidez de su modelo único de integración vertical sin intermediarios, que le permite gestionar de manera directa todo el proceso, desde la producción agrícola y ganadera hasta la elaboración, la logística y la venta final.

Ramon Alsina Cornellana, consejero delegado de bonÀrea Corporación, ha afirmado que: "En un escenario global que continúa siendo desafiante, el ejercicio 2025 ha vuelto a poner de relieve la solidez de nuestro modelo de negocio, que nos permite gestionar toda la cadena de valor, ganar eficiencia y ofrecer productos de calidad al mejor precio. Un modelo único, construido a lo largo de más de 65 años, arraigado al mundo rural y basado en la proximidad, que queremos seguir extendiendo a más personas a través de un plan de expansión comercial que continuará reforzando nuestra presencia en el territorio durante 2026".

Evolución de las principales áreas de negocio

El área de alimentación humana ha sido una de las principales palancas de crecimiento del grupo durante el ejercicio, con una evolución positiva tanto en ventas como en volumen. Esta división ha comercializado 477 millones de kilos de producto, un 1,74% más, y ha alcanzado unas ventas de 1.634 millones de euros, cifra que representa un incremento del 6,74% respecto al año anterior. Asimismo, el canal Food Service, orientado a hoteles, restaurantes y otros sectores profesionales, también ha registrado una evolución positiva, con un crecimiento del 16%. Entre las categorías con mejor comportamiento destacan el vacuno, los huevos, los elaborados cárnicos, los líquidos y el producto seco.

La división de alimentación animal ha cerrado el año con una facturación de 477 millones de euros y una producción de 1,387 millones de toneladas, un 3,5% más que durante el ejercicio anterior. Esta evolución responde al incremento de las ventas, la optimización de los costes de las materias primas y la mejora del rendimiento operativo de la flota de transporte.

En cuanto a la línea de sanidad animal y servicios agropecuarios, la facturación se ha situado en 28,2 millones de euros, un 24,1% más que el año anterior, impulsada por la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones en el Centro Alimentario de bonÀrea en Épila, Aragón, y por la buena evolución de las ventas en semillas y abonos.

Finalmente, el área de ingeniería y energía, que gestiona la red de 66 gasolineras, ha aportado 652 millones de euros a la facturación global, un 5,5% más que el año anterior. El volumen de combustible distribuido durante el ejercicio se ha situado en 575 millones de litros, un 10,3% más que en 2024.

Empleo e inversión para seguir creciendo

Durante 2025, bonÀrea Corporación ha creado 193 nuevos puestos de trabajo y ha cerrado el año con una plantilla de 6.611 trabajadores. Además, el modelo de integración propio de la compañía se apoya en una red de más de 4.500 ganaderos y agricultores, que constituyen la base de su sistema productivo. Este crecimiento refuerza el papel del grupo como motor de actividad económica y empleo, tanto en el ámbito industrial como en el comercial.

Con una inversión ejecutada de 113,45 millones de euros, bonÀrea ha consolidado la reinversión como uno de los ejes clave de su modelo de negocio. Los principales esfuerzos de este ejercicio se han destinado al avance de las obras del centro alimentario de Épila, la mejora y optimización del complejo de La Closa, en Guissona, y el refuerzo continuo de la estructura comercial a escala estatal. Asimismo, parte de esta apuesta por la mejora constante también se ha traducido en iniciativas orientadas a avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes.

En este sentido, durante 2025 bonÀrea desplegó el proyecto RetornA, un sistema circular de reutilización de envases, que permite a los clientes devolver a las tiendas las bandejas de determinados productos cárnicos para su limpieza y reutilización. El sistema incorpora un modelo de depósito y retorno por el cual el consumidor abona 0,45 euros por bandeja y recibe 0,50 euros al devolverla. A su vez, también permite ofrecer un precio por kilo de producto más económico al eliminar el coste de los envases de un solo uso.

Tras los resultados de una primera fase piloto en los establecimientos de Tarragona y Guissona, con una tasa de retorno del 60% y más de 72.000 bandejas de un solo uso evitadas, la compañía desplegará la iniciativa en toda Cataluña durante el segundo semestre de 2026 y prevé extenderla al conjunto de su red comercial en España en un futuro próximo.

Expansión comercial y consolidación territorial

El año 2025 ha sido especialmente relevante para la red comercial de bonÀrea, que ha alcanzado los 612 puntos de venta operativos al cierre del año. Durante este periodo se llevaron a cabo un total de 37 aperturas, que supusieron la incorporación de más de 9.200 metros cuadrados de nueva superficie comercial.

A lo largo del año, el conjunto de establecimientos ha registrado unas ventas de 1.301 millones de euros, un 5,24% más que en 2024, de las cuales el 81% han correspondido a productos de marca propia bonÀrea.

Este crecimiento se enmarca en el plan de expansión con el que bonÀrea sigue consolidando su presencia a escala estatal, con establecimientos en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, y también en Andorra. De cara a 2026, la compañía prevé 20 inauguraciones y 19 traslados o ampliaciones, que permitirán sumar cerca de 7.000 metros cuadrados más. Un despliegue comercial que combina el refuerzo en grandes núcleos urbanos con la histórica implantación de la compañía en municipios pequeños y entornos rurales, acercando el modelo bonÀrea a un número cada vez más amplio de consumidores.

Evolución de bonÀrea Cooperativa durante 2025

bonÀrea Cooperativa, especializada en la cría y engorde de aves y ganado, ha cerrado 2025 con una facturación de 360 millones de euros, un 10,93% más respecto al año anterior. Este crecimiento se tradujo, también, en una mejora de la rentabilidad, con un beneficio neto de 6,56 millones de euros, un 28,37% más que en 2024.

Noticias relacionadas

La cooperativa ha alcanzado estos resultados con una plantilla de 212 trabajadores y una base social de 11.614 socios. En cuanto a las inversiones, se han destinado 12,14 millones de euros a la mejora competitiva, con especial foco en la actualización tecnológica de las instalaciones de porcino, avicultura y frutos secos.