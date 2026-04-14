Café de especialidad y en vaso de cristal: las máquinas de vending que rompen tópicos en Inditex

Las máquinas de vending suelen ser el último recurso en cualquier centro de trabajo. Café rápido, envases desechables y productos estándar. En el centro logístico de Inditex en el polígono Plaza de Zaragoza, ese esquema también se rompe, al igual que ocurre con su comedor corporativo.

Aquí, el vending no es un apéndice, sino una extensión coherente del modelo que rige todo el comedor. Los cambios afectan tanto al producto como al envase, pero también a la forma de entender este servicio dentro del conjunto.

Café de especialidad en la máquina

El ejemplo más visible es el café. No se sirve en vasos de cartón ni de plástico, sino en vasos de cristal que se reutilizan y se lavan en el propio centro mediante un sistema integrado. Un gesto aparentemente sencillo que permite evitar el consumo de cerca de un millón de vasos desechables al año.

Pero no solo cambia el recipiente. También el contenido. El café procede de Waco Coffee, una marca de café de especialidad nacida en La Coruña en 2020, impulsada por los emprendedores Graciela Tallón y Víctor Egoavil en los días previos al estallido de la pandemia. Aquel primer local abrió apenas semanas antes del confinamiento, en un momento en el que este tipo de café era todavía minoritario. Lejos de frenar su desarrollo, ese contexto impulsó su crecimiento a través del reparto y el boca a boca, consolidando una base fiel de clientes.

Con el tiempo, el proyecto se ha integrado en el ecosistema de Inditex , que lo ha incorporado a sus centros de trabajo como parte de su apuesta por elevar la calidad incluso en servicios auxiliares como el vending. El resultado es un café con origen, trazabilidad y estándares propios de cafetería especializada que rompe con la imagen habitual del café de máquina.

Sin azúcar por defecto

A ello se suma otro detalle poco frecuente. El sistema no añade azúcar por defecto. Es el usuario quien decide si quiere incorporarlo y en qué cantidad, en línea con la filosofía general del comedor.

La misma lógica se aplica a las bebidas. Los refrescos de cola, naranja o limón se distribuyen en botellas de vidrio retornable, sustituyendo el plástico o lata de un solo uso y reduciendo el impacto ambiental del servicio.

El contenido también evoluciona. Las máquinas incorporan alternativas más saludables y, cada vez más, productos frescos. El objetivo de la compañía es ampliar progresivamente la presencia de elaboraciones propias de la cocina del comedor que puedan adquirirse en estos puntos automáticos, reforzando la coherencia del modelo.

Una empresa zaragozana de vending

En esa línea, ya se pueden encontrar sándwiches y otras opciones preparadas en el propio centro, junto a referencias de proveedores que forman parte del ecosistema de restauración de Inditex. La intención es que el vending deje de ser un recurso secundario para convertirse en una prolongación natural del comedor.

La gestión del servicio corre a cargo de la empresa zaragozana Automáticos Rogar , que ha adaptado su operativa a este planteamiento, alejándose de los estándares habituales del sector.

El resultado es un vending que deja de ser un recurso de emergencia para convertirse en una pieza más de una estrategia global. Una forma de aplicar los mismos criterios —calidad, reducción de residuos y alimentación más equilibrada— incluso en los espacios donde menos se espera.