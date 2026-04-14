Concluida la reforma del hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza: abrirá el 15 de abril

El nuevo hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza está terminado y comenzará a atender a sus primeros pacientes este miércoles, 15 de abril. Así lo ha informado el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, que ha concretado que en esta reforma se han invertido 880.000 euros.

La intervención se ha desarrollado en la zona oeste de la planta baja del edificio principal, en un entorno hospitalario en funcionamiento, lo que ha requerido una planificación técnica precisa para compatibilizar la obra con la actividad asistencial. El resultado es una unidad completamente renovada, con una superficie construida de 348,90 metros cuadrados, que amplía en 44 metros cuadrados el espacio útil gracias a la integración de una terraza existente.

Según ha indicado Bancalero, el nuevo hospital de día dispone de dos consultas, una sala de reuniones, cuatro camas, nueve sillones de tratamiento y un sillón específico para tratamiento intracutáneo. Además, incorpora espacios diferenciados para la atención y el trabajo profesional, como áreas de enfermería, preparación de medicación, extracción de muestras, almacenes y zonas auxiliares.