Crece la diversidad en las aulas de Aragón: el alumnado con necesidades específicas de apoyo aumenta un 128% en tres cursos

Las aulas de Aragón son cada vez más diversas. Según las cifras del Departamento de Educación de la DGA, en el curso actual, 2025-2026, hay cerca de 25.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) en la comunidad. Son, en concreto, 24.923 frente a los 10.943 que había en febrero del 2024, según los datos aportados entonces desde la anterior consejería, liderada por Claudia Pérez Forniés (PP). Se trata de un incremento de más del doble (ha crecido un 128%) en el plazo de tres años lectivos que puede venir motivado, entre otras causas, por un aumento de diagnósticos.

El alumnado Acneae es aquel que requiere una atención escolar diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas específicas. En Aragón, estos cerca de 25.000 escolares representan un 12,6% del total de matrículas (198.321 estudiantes), según cifran desde el departamento con base en el registro GIR (Gestión Integral en Red). La mayor parte se educa en Zaragoza (17.986). En Huesca estudian 4.851 y, en Teruel, 2.086.

Las seis letras de Acneae engloban a un conjunto diverso de estudiantes y no todos presentan las mismas necesidades de apoyo educativo. La Lomloe, la ley educativa vigente en España, hace una clasificación en siete tipos. El porcentaje más alto lo representan los alumnos con necesidades educativas especiales (Acnee), que son aquellos que requieren determinados apoyos y adaptaciones educativas para atender las diferencias que presentan, como los escolares con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que en Aragón son 5.641, o con discapacidades intelectuales, que son 2.597.

Recursos de apoyo

El alumnado Acnee requieren apoyo especializado tanto en los centros de Educación Especial como en los ordinarios. Para ello, las aulas aragonesas cuentan con los profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), con un total de 1.187,38 cupos entre Infantil y Secundaria, según los datos de la consejería. La DGA indica que se cuenta con 736 auxiliares de Educación Especial y 116 profesionales sanitarios, lo que recoge fisioterapeutas, enfermeros y auxiliares.

Aunque desde sindicatos como CSIF, partidos como el PSOE o familias de colegios como el María Moliner han denunciado una falta de recursos humanos, desde la DGA aseguran que estas son cifras "récord", ya que en el caso de PT y AL suponen un incremento del 26,6% respecto a comienzos del 2023-2024, cuando había 937,74; y de un 48,2% en el caso de auxiliares de Educación Especial y personal sanitario, ya que en septiembre de hace tres años había 575 profesionales. Aseguran además que el Gobierno de Jorge Azcón (PP) ha estabilizado el empleo al haber creado 167 nuevas plazas fijas de auxiliares en RPT (relación de puestos de trabajo) y 35 de personal sanitario.

Desde la consejería afirman además que el Gobierno aragonés que han incrementado el presupuesto destinado a la inclusión educativa al indicar que le destina 12 millones frente a los 6 millones que, sostienen, invertía la anterior administración (PSOE).

Vulnerabilidad o desconocimiento del idioma

Además del Acnee, la Lomloe incluye dentro de los ACNEAE a los estudiantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socio educativa, que en Aragón son 2.358; a los que presentan un trastorno del lenguaje, que en la comunidad son 1.706; o los que se han incorporado tarde al sistema educativo por diversas razones, grupo que recoge a los 1.315 escolares aragoneses de incorporación tardía con desconocimiento grave del idioma. Otros alumnos con diversas necesidades -altas capacidades, retraso madurativo, etc.- también requieren una atención específica de aprendizaje.

Esta creciente diversidad en las aulas aumenta la complejidad de la tarea docente. Desde el Departamento de Educación indican que, para responder a las necesidades educativas de este alumnado, se han hecho "adaptaciones curriculares significativas" en más de 8.700 alumnos y adaptaciones con recursos personales complementarios para cerca de 4.500. A ellas se suman otras de acceso, apoyos, flexibilizaciones a niveles inferiores o aceleraciones parciales de currículo.

Desde Educación detallan otras medidas aplicadas para atender a los Acneae. Según especifican, se han reforzado las aulas de español y se ha puesto en marcha un programa piloto de aulas de inmersión lingüística en centros PROA, un programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo financiado por el ministerio y la Unión Europea, de Delicias, Las Fuentes y Caspe.

A ello añaden que se ha impulsado el programa AÚNA, diseñado para reforzar el aprendizaje de alumnos que tienen dificultades, un desfase curricular o entornos desfavorecidos y que el Gobierno de Aragón ha ampliado su duración dos meses más, lo que ha beneficiado 4.100 estudiantes; se ha mejorado la accesibilidad cognitiva o la puesta en marcha de un equipo especializado de orientación educativa en trastorno mental y de la conducta y las aulas terapéutico-educativa dirigidas a alumnos que tienen trastornos de salud mental que no se adaptan de forma adecuada a sus centros de referencia.

Asimismo, desde el departamento indican que hasta 2029 se van a destinar 15 millones al programa TEA-FSE+, que está destinado a mejorar la atención al alumnado con autismo en los centros y "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad".

Apertura de nuevas aulas

El pasado 27 de marzo, el Departamento de Educación anunció la apertura de 15 nuevas aulas TEA y otras 12 de Educación Especial para el próximo curso escolar (2026-2027).

Siete de las 15 nuevas aulas TEA son de Infantil y Primaria. En concreto, se habilitarán en los siguientes colegios: La Laguna (Sariñena), Escuelas Pías (Jaca), Gil Tarín (La Muela), Calasancio, San Vicente de Paúl, El Buen Pastor y Jerónimo Blancas, en Zaragoza capital. Otras ocho estarán en Secundaria: en el IES Avempace, La Azucarera, Francisco Grande Covián y en los centros Santa Magdalena Sofía, Escuelas Pías, Santo Domingo Savio (Monzón), Cristo Rey y Escuelas Pías de Jaca.

Respecto a las 12 aulas nuevas de Educación Especial, once serán Educación Básica Obligatoria (EBO) y una de Transición a la Vida Adulta (TVA). Se ubicarán en el colegio San Braulio (2 EBO y 1 TVA), Ángel Riviére (2) y en Cesáreo Alierta, Julián Sanz Ibáñez, CEE Piaget, María Soriano, San Germán, IES Juan de Lanuza (Borja) y CEIP Cervantes (Pedrola). Además, en los CEE Alborada y Rincón de Goya se transformarán sendas aulas EBO en aulas de TVA por la promoción del alumnado escolarizado.

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Desde la consejería recuerdan además que en los dos últimos cursos se han abierto medio centenar de aulas TEA y se han realizado varias formaciones específicas para centros de atención preferente TEA, entre otras acciones.