El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón actúa contra los primeros focos de langosta en la provincia de Zaragoza

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha comenzado durante la mañana de este martes el tratamiento contra la aparición de los primeros focos de langosta detectados en el término municipal de Monegrillo (Zaragoza), tras el aviso recibido por parte de agricultores de la zona, a quienes el Departamento ha valorado especialmente su colaboración y rapidez en la comunicación.

"Queremos agradecer especialmente la implicación del sector, porque la detección temprana es clave para poder actuar con eficacia y evitar que el problema vaya a más", ha señalado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza.

La actuación se ha llevado a cabo con maquinaria de aplicación terrestre, bajo la supervisión de técnicos del propio Departamento, con el objetivo de atajar el problema desde su fase inicial. La presencia de langosta en la zona se encuentra actualmente en un estado incipiente y tratable, localizada en focos delimitados. En principio y tras los primeros estudios, el tratamiento será efectivo tanto en zonas de eriales como márgenes donde se ha detectado su presencia.

"Estamos en una fase inicial, lo que nos permite actuar con garantías. El objetivo es contener y eliminar estos focos lo antes posible antes de que sigan los avivamientos en otros focos", ha explicado Lanza. Desde el Departamento se ha subraya que la sanidad vegetal es una de sus prioridades, y se destaca la rádo pida respuesta ante esta incidencia, actuando con la máxima celeridad apenas dos días después de recibir el aviso.

Asimismo, el Departamento inició la pasada semana una campaña de comunicación dirigida a agricultores y profesionales del sector para reforzar la detección temprana de posibles plagas, solicitando su colaboración para que, ante cualquier sospecha, lo comuniquen directamente al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal o a los ayuntamientos, con el fin de intervenir de forma coordinada, rápida y eficaz."La colaboración del sector y la comunicación rápida son fundamentales para poder intervenir a tiempo. Por eso hemos reforzado los canales de aviso y sensibilización", ha añadido la directora general.

Tratamiento en el campo de San Gregorio

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, junto a la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, y técnicos del Departamento, mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con responsables del Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) en la Academia General Militar de Zaragoza, con el objetivo de coordinar el tratamiento y la fumigación periódica de la superficie del campo de San Gregorio afectada por la langosta.

Noticias relacionadas

El Departamento ha agradecido la disposición y colaboración del CENAD para facilitar el desarrollo de estas actuaciones que se llevarán a cabo la primera semana de mayo. "Quiero destacar también la buena coordinación con el CENAD, que está siendo clave para planificar de forma eficaz los tratamientos en una zona especialmente sensible como es el campo de San Gregorio", ha finalizado Aitziber Lanza.