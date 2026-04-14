Una empresa cárnica de León sortea 12 chuletones y jugar al golf en un club de Cuarte de Huerva

El marketing y las estrategias en redes sociales para llegar a la máxima cantidad de gente deja a veces extraños compañeros de viaje. Un ejemplo de ello lo ha dejado la empresa cárnica Riaño, con sede en León, que ha lanzado una campaña colaborativa en Instagram junto con el club de golf indoor 14 palos de Cuarte de Huerva (Zaragoza).

Esta alianza circunstancial se traduce en un plan que a más de uno sorprenderá: iniciarse en este deporte y degustar un chuletón. No será solo una persona la que pueda optar a este suculento premio, sino que las dos empresas han acordado que sean 12 las ganadoras.

Siguiendo la línea habitual de este tipo de publicaciones, para entrar en el sorteo hay que darle like al post de la campaña, seguir a ambas cuentas y compartir el reel en las stories, sin límite de participaciones. "Prepárate para aprender, disfrutar... y comer como un rey", anuncian. Publicarán los ganadores el 27 de abril.

La empresa leonesa presume de llevar más de una década "de continua dedicación" que les permite ofrecer "la mejor calidad, la mayor variedad y la máxima profesionalidad" y con un envío a cualquier rincón de España "en un plazo máximo de 48 horas".

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Por su parte, el club de golf 14 palos abrió sus puertas en la localidad zaragozana a finales de 2024 y es el "único" indoor de todo Aragón. Se vale de la tecnología para mejorar el aprendizaje y, según sostienen, "mejorar el handicap mucho más rápido que si se hace en una cancha abierta".