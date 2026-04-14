Un famoso restaurante de carretera aragonés horroriza al influencer Cocituber: “Está malo no, lo siguiente”

Nadie conoce mejor los restaurantes de carretera de España que un camionero. En estos establecimientos, los viajeros pueden parar a comer y probar la comida típica de la zona. Eso sí, no todos los restaurantes tienen la misma buena fama: algunos se consideran de baja calidad, mientras que la cocina cuidada de otros los convierte en parada obligatoria.

En Aragón, en concreto, hay varios restaurantes de carretera muy conocidos. Estas áreas de servicio llevan años dando servicio a conductores y transportistas, ofreciendo comida y un lugar para recuperar fuerzas durante el viaje.

Un clásico de la N-2

Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber, ha recalado en uno de ellos en su último vídeo. El 'influencer' gastronómico acumula más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram, TikTok, Facebook y Youtube. En sus perfiles, postea tanto recomendaciones como críticas a bares y tabernas de toda España.

El interior del Hotel Restaurante Pepa. / Tripadvisor

Recientemente, el creador de contenido visitó Hotel Restaurante Pepa, un mítico restaurante de carretera de la N-2, a la altura de Villafranca de Ebro. Decenas de camioneros comen en esta taberna a diario. Gracias al boca a boca, ha ganado cada vez más fama y está muy a menudo llenó de trabajadores. “Bueno, hay cosas mejores”, sentencia uno de ellos en el vídeo, cuando Cocituber le pregunta por la calidad de las preparaciones.

17 primeros y 15 segundos a elegir

Pero el influencer no dudó en probar el mismo los platos del local, célebre por la gran variedad de opciones de su menú del día: cuenta con 17 primeros y 15 segundos a elegir, además de ocho postres. En primer lugar, Cocituber se decantó por el arroz caldoso. “Tiene una pinta horrorosa, No es por ponerme tiquismiquis pero creo que puede hacerse un arroz caldoso de menú del día decente”, afirmó. La sopa de ajo con huevo frito tampoco satisfizo sus expectativas. “Esto no me lo puedo comer, está malo no, lo siguiente”, aseveró.

Longaniza criolla a la brasa de Hotel Restaurante Pepa / Tripadvisor

Por el contrario, los segundos platos dejaron mucho mejor sabor de boca en el influencer. “La longaniza de Aragón, está cojonuda”, aseguró. Todos sus segundos se cocinan a la brasa. Ese es el caso del secreto ibérico con patatas fritas y verduras, el plato preferido de Cocituber. “Como crítica constructiva: no podéis tener esos primeros con el buen segundo que tenéis. Lo digo con todo el cariño porque no me gusta criticar los sitios, pero la sopa de ajo y el arroz eran infames y esto está que te mueres”, sugirió.

Cuando probó los postres, la tarta de queso casera y el flan casero, el creador de contenido refrendó su opinión. “Demasiado batallero. No es un menú del día bueno, lo único que tienen aquí bueno es la brasa”, declaró. El menú del día cuesta 16 euros entre semana y 20 euros el fin de semana. Por dos menús, Cocituber pagó 43,80 euros. “Me han cobrado a parte el café. Le doy un 3 porque se salva el secreto”, dictaminó.

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En las 4.500 reseñas del restaurante, encontramos tanto opiniones negativas como la de Cocituber como críticas positivas. “Paramos porque era hora de comer y había camiones en la puerta. Suele ser buena señal. Había cola pero no esperamos mucho. Dan muchas comidas pero tienen bastante personal y el servicio es ágil. Menú correcto”, escribió un usuario en Tripadvisor.