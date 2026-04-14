Izquierda Unida abre sus sedes de Aragón para ayudar a solicitar la prórroga del alquiler de viviendas

Izquierda Unida Aragón ha anunciado la apertura de sus sedes para acompañar a la ciudadanía en la solicitud de la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que permite ampliar dos años las condiciones actuales y que la formación considera clave para frenar subidas de precios antes de su posible derogación en el Congreso.

La coordinadora general de la organización, Marta Abengochea, denuncia que “la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la clase trabajadora” y advierte de que “las derechas siguen protegiendo los intereses de quienes hacen negocio con un derecho básico”.

En este contexto, defiende la necesidad de utilizar los mecanismos disponibles para garantizar estabilidad a las personas inquilinas, como explica la formación en una nota de prensa.

Desde IU Aragón recuerdan que el Real Decreto impulsado por el Gobierno de coalición permite prorrogar los contratos de alquiler durante dos años más manteniendo las condiciones actuales, aunque alertan de que la medida podría decaer, por lo que consideran urgente que los inquilinos ejerzan este derecho antes de la votación parlamentaria.

"Estamos ante una oportunidad concreta de proteger a miles de familias” asegura la coordinadora de IU, quien reconoce que “no basta con tener derechos sobre el papel: hay que ejercerlos y defenderlos colectivamente”.

Para facilitar el trámite, la organización ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en sus sedes, donde se resolverán dudas y se ayudará a formalizar la solicitud por escrito, que debe comunicarse al arrendador mediante un medio fehaciente.

El servicio se prestará en Zaragoza los días 15 y 16 de abril, en la calle Coso 172; en Monzón el 16 de abril, en la calle San Antonio; y en Ejea de los Caballeros el 15 de abril, en el pasaje Avenida Ejea.

Abengochea precisa que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia y advierte que “la lucha por la vivienda digna no se delega ni se espera, se organiza”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la implicación social para que “nadie se quede atrás”.

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IU Aragón también reclama medidas estructurales para afrontar la crisis de vivienda, como declarar Zaragoza zona tensionada para limitar los precios del alquiler, destinar el suelo público a vivienda protegida y reservar espacios para equipamientos públicos.