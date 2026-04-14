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El Ayuntamiento de Jaca expropia un edificio inacabado de la Sareb y lo destinará a alquiler asequible

La intención del consistorio es culminar las obras y poder crear seis nuevas viviendas

Vista cenital de Jaca, en una imagen de archivo.

Vista cenital de Jaca, en una imagen de archivo. / TURISMO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Jaca ha adquirido un edificio de seis viviendas inacabadas para destinarlas a alquiler asequible tras culminar un proceso de expropiación iniciado en 2024 por el incumplimiento del deber de edificación. El inmueble, ubicado en la calle San Nicolás, era propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y llevaba más de 20 años con las obras paralizadas, después de que la licencia de construcción fuera concedida en octubre de 2005.

El consistorio ha tratado durante cerca de dos años de alcanzar un acuerdo de compra con la entidad, pero ante la falta de consenso en la valoración económica al reclamar la propiedad una cantidad superior ha optado por iniciar el procedimiento de expropiación.

El proceso ha concluido con una resolución favorable del Jurado Provincial de Expropiaciones de Huesca, que ha respaldado el justiprecio fijado por el ayuntamiento, de 367.330 euros, una cantidad que ya ha sido abonada, han informado fuentes municipales.

Tras su incorporación al patrimonio municipal del suelo, el ayuntamiento actualizará el proyecto y ejecutará las obras necesarias para finalizar el edificio, con el objetivo de destinar las seis viviendas a alquiler asequible.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Vivienda local, que incluye también la construcción de 18 nuevas viviendas en el Llano de la Victoria —cuyas obras ya han sido adjudicadas— y la puesta a disposición de suelo municipal para la promoción de vivienda protegida.

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El Ayuntamiento de Jaca ha destacado que estas iniciativas buscan mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad mediante soluciones "reales y sostenibles" para atender la demanda existente.

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