Muere un trabajador de una empresa de transportes en Montalbán (Teruel)
La víctima supone el décimo empleado fallecido en su puesto de trabajo en lo que va de año
S. H. V.
Aragón llora un nuevo accidente mortal, el décimo en este 2026. Un trabajador de una empresa de transportes ha perdido la vida este martes mientras realizaba tareas de descargas en su empresa, situada en un polígono en Montalbán, en la provincia de Teruel.
En torno a las 10.20 horas de este martes ha tenido lugar el accidente laboral que ha terminado con la vida del trabajador. Hombre, de 56 años y vecino de Calamocha, se encontraba descargando chapas metálicas de uno de los camiones de la empresa para la que trabajaba cuando una de las chapas le ha atrapado y acabado con su vida. Los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar del accidente no han podido hacer nada por salvar su vida.
Hace apenas cuatro días, la estadística más negra del trabajo en la comunidad sumaba a su novena víctima en lo que va de curso. En Esa ocasión, un trabajador de 42 años, vecino de San Mateo de Gállego, fallecía en el polígono 15 de la localidad mientras trabajaba en unas obras de canalización. Según confirmaron fuentes de UGT, en el accidente mortal estuvo implicada una excavadora.
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