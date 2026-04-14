El pequeño pueblo de Teruel que esconde uno de los senderos más bonitos de España: "La gente se va gratamente sorprendida"

Con la llegada de la primavera, muchos aragoneses buscan escapadas en plena naturaleza para desconectar sin salir demasiado lejos. Más allá del Pirineo o del Matarraña, la provincia de Teruel guarda rincones menos conocidos que sorprenden por su belleza. Uno de ellos está en El Cuervo, un pequeño pueblo de menos de 100 habitantes situado junto al río Ebrón, en la frontera con Cuenca y la Comunidad Valenciana.

Allí se encuentra la Ruta del Ebrón, uno de los grandes tesoros naturales del sur de Aragón. Este entorno, todavía poco masificado, combina desfiladeros, pasarelas, miradores, vegetación de ribera y senderos aptos para distintos niveles. No es casualidad que este recorrido haya sido destacado como uno de los diez senderos más bonitos de España por la Red de Senderos de España.

“Es un paisaje casi virgen y está bien adaptado; la gente se va gratamente sorprendida con lo que se encuentra”, explica el alcalde de El Cuervo, David Álvaro.

El Cuervo es una pequeña localidad de menos de 100 habitantes. / AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Uno de los 10 senderos más bonitos de España

Durante años, El Cuervo ha sido un gran desconocido para buena parte de Aragón. Sin embargo, esa discreción también forma parte de su atractivo. Lejos de los grandes focos turísticos, el municipio ha encontrado en el entorno del Ebrón una oportunidad para atraer visitantes y generar actividad económica.

Según explica su alcalde, el perfil del turista ha cambiado con el tiempo. “Antes venían sobre todo valencianos, por la cercanía, pero ahora viene gente de toda España e incluso también algún extranjero”, señala.

En una localidad pequeña, el impacto del turismo de naturaleza es especialmente relevante. “El turismo es actualmente el motor del pueblo. Tenemos cinco casas rurales, un proyecto de restaurante y se van abriendo nuevos negocios gracias a la llegada de visitantes”, destaca David Álvaro.

Está considerado como uno de los 10 senderos más bonitos de España / AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Ruta del Ebrón: por qué es una de las escapadas más recomendables de Teruel

La Ruta del Ebrón en El Cuervo se ha convertido en uno de esos planes que sorprenden incluso a quienes conocen bien Aragón. Su principal atractivo está en la variedad del paisaje y en la sensación de adentrarse en un entorno todavía muy bien conservado.

El río ha modelado un espacio de gran valor paisajístico, con tramos encajonados, cañones, puentes naturales, zonas de ribera y puntos panorámicos que permiten contemplar el valle desde diferentes perspectivas. Además, la zona ofrece recorridos para quienes buscan una caminata sencilla y también para los que prefieren rutas más largas y completas. Esa combinación convierte a El Cuervo en una escapada ideal para primavera, verano o comienzos de otoño.

Una ruta formada por seis senderos para realizar con familiares y amigos. / AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Las 6 rutas que se pueden hacer en El Cuervo y el valle del Ebrón

Estrechos del Ebrón : Es la ruta más conocida y una de las más espectaculares. Un emocionante sendero de 10 km y una duración de 3 horas que asciende por el interior del desfiladero, atravesando los estrechos del Cañamar y los puentes naturales de la Fonseca en dirección a la localidad vecina de Tormón.

: Es la ruta más conocida y una de las más espectaculares. Un emocionante sendero de 10 km y una duración de 3 horas que asciende por el interior del desfiladero, atravesando los estrechos del Cañamar y los puentes naturales de la Fonseca en dirección a la localidad vecina de Tormón. Miradores del Ebrón: Es un paseo corto y sencillo, de 1 kilómetro y unos 30 minutos de duración. En el Pozo de la Olla, se cruza el río por un serpenteneante caminillo hasta lo más alto de la montaña. Ahí podrán encontrar varios miradores sobre el espectacular cañón del Ebrón.

Es un paseo corto y sencillo, de y unos de duración. En el Pozo de la Olla, se cruza el río por un serpenteneante caminillo hasta lo más alto de la montaña. Ahí podrán encontrar varios miradores sobre el espectacular cañón del Ebrón. Manantiales del Ebrón y el sendero botánico: Es, sin duda, la mejor opción para los amantes de la naturaleza. A mitad de camino se encuentra una pequeña área de descanso junto al río y el inicio del sendero botánico que discurre por este estrecho sendero equipado con pequeños paneles explicativos sobre las principales especies botánicas.

Río Ebrón. / AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Sendero hasta Alobras: Esta ruta une El Cuervo con el municipio vecino de Alobras. Tiene 5 kilómetros y una duración aproximada de una hora y media. Con 5 km de distancia y una hora y media de duración, la caminata se va animando conforme va avanzando ya que el sendero cambia de orilla constantemente entre la vegetación de ribera, algunos laricios, sabinas y albares. La senda gana altura para evitar las retuertas finales del barranco y se aleja hasta coronar una collada abierta en la ceja. Hacía allí se dirige el sendero hasta alcanzar el puente de madera, muy cerca de los Estrechos del Cañamar.

Sendero hasta Veguillas de la Sierra: Se trata de una ruta sin señalizar de 8,5 km y 2 horas 30 minutos por el camino tradicional, hoy transformado en buena parte en pista forestal, que une la sierra con el valle del Ebrón.

Se trata de una ruta sin señalizar de 8,5 km y 2 horas 30 minutos por el camino tradicional, hoy transformado en buena parte en pista forestal, que une la sierra con el valle del Ebrón. La Cruz de los tres reinos en Veguillas de la Sierra: Sin duda, un lugar único donde confluyen las fronteras de tres comunidades autónomas (Aragón, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana). Cuenta la leyenda que en las cimas de esta montaña se reunían los reyes medievales de estos tres reinos para solucionar sus disputas. La ruta senderista hasta lo más alto de esta cima fronteriza nos descubre las estupendas vistas sobre el extenso horizonte que se alcanza a avisar. El recorrido es circular, con inicio y final en Veguillas, su recorrido total es de 11,5 km, con una duración de 3 horas.

Un paisaje idilico lleno de vegetación / AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Turismo boca a boca y sin masificaciones

Una de las claves del atractivo de El Cuervo es precisamente que sigue siendo un lugar tranquilo. A diferencia de otros destinos más conocidos, aquí el visitante encuentra una experiencia más pausada y menos saturada.

Desde el ayuntamiento se trabaja con prudencia para dar a conocer el entorno sin poner en riesgo su conservación ni provocar una llegada excesiva de visitantes. “El ayuntamiento va realizando actuaciones dentro de sus posibilidades, pero no tenemos dinero y la verdad es que nos hace falta ayuda”, afirma David Álvaro.

Ese equilibrio entre promoción y conservación es fundamental en un municipio pequeño, donde los recursos son limitados y el mantenimiento del entorno natural exige esfuerzo constante.