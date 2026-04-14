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Los precios suben en Aragón un 3,5% anual y un 1,2% en el último mes: combustible, vivienda y luz, entre las mayores subidas

Aragón anotó en marzo el sexto mayor aumento de la inflación

Precios en un puesto de una frutería, en una imagen de archivo.

Precios en un puesto de una frutería, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Los precios subieron un 3,5% en marzo en Aragón respecto al mismo mes del 2025, una décima más que el dato nacional y un 1,2 % más que en el último mes, con un incremento del 1,4 en lo que va de año.

Aragón anotó en marzo el sexto mayor aumento de la inflación, el mismo que registraron Castilla y León, Extremadura y Navarra. La Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (4,1 %) y Principado de Asturias, Canarias y La Rioja la más baja (3,0 %).

Los precios han subido en Aragón en todos los epígrafes, especialmente en vivienda, agua, electricidad, gas y combustible, y en transporte, en concreto un 5,2%.

Los precios de restaurantes y alojamientos han crecido un 4,3% anual; las bebidas alcoholicas y tabaco y el cuidado persona y protección social un 4,1%; los seguros y servicios financieros un 3,3%; los alimentos y bebidas no alcohólicas un 2,9%; la sanidad un 2,6%; los servicios recreativos, culturales y deportivos y la enseñanza un 2%, el vestido y calzado un 0,8%, y los muebles y artículos del hogar un 0,7%. Los servicios de información y comunicaciones han bajado un 0,2% anual.

Un 3,4% de subida nacional

De acuerdo a los datos del IPC de marzo publicados este martes por el INE, en el conjunto nacional la inflación se ha elevado al 3,4% en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

Por comunidades autónomas, la tasa de inflación más alta se registró en Madrid (4,1 %), siete décimas superior a la media nacional.

También se registraron tasas superiores a la media en Galicia (3,8 %), en Castilla-La Mancha (3,7 %), en Baleares y Cantabria (3,6 %), y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5 %).

Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco registraron tasas iguales a la media nacional (3,4 %). Por debajo de la media se situaron Andalucía (3,3 %), Cataluña (3,1 %) y Asturias, Canarias y La Rioja (3 %). El Ceuta fue del 2,7 % y en Melilla del 2,6 %.

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En tasa mensual, el IPC subió en marzo un 1,2 % respecto a febrero, a consecuencia del encarecimiento de los combustibles, pero también por los mayores precios del vestido y el calzado al inicio de la nueva temporada, así como por la subida de precio de restaurantes y servicios de alojamiento

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