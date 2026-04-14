La presidenta de las Cortes asegura un Día de Aragón "bonito y entrañable" pese a no haber Gobierno autonómico

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, aspira a celebrar un Día de Aragón "bonito y entrañable" el próximo 23 de abril, pese a que el Gobierno autonómico siga en funciones. La presidenta de la Cámara autonómica ha presentado este martes los actos programados por las Cortes para el próximo día de la comunidad, con una jornada de puertas abiertas y actividades culturales. No ha dado pistas sobre quién recibirá la Medalla de las Cortes ni si habrá cambios por la ausencia de un presidente, ya que parece que Jorge Azcón no podrá llegar al 23A investido de nuevo.

Navarro, que ha comparecido en La Aljafería este martes, ha asegurado que la celebración contará "con la misma ilusión" que el resto de las veces, porque es "el día grande de Aragón, de celebración de todos nosotros". Con respecto a si habrá cambios con respecto a otras ediciones en función de si en esa fecha ya se ha producido la investidura de Jorge Azcón, ha emplazado a que "ya se verá el 23 de abril".

La presidenta de las Cortes tampoco ha avanzado quién recibirá la Medalla de las Cortes, el máximo reconocimiento que entrega el Parlamento autonómico. Será la única distinción presentada el próximo 23 de abril, ya que el Gobierno de Aragón no tiene facultad para entregar sus reconocimientos, al encontrarse en funciones. Navarro ha afirmado que mañana, miércoles, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces conocerán quién es el galardonado y posteriormente se hará público.

Navarro ha expresado que esta semana es "muy especial" para ella, en vísperas de su primer Día de San Jorge al frente del Parlamento aragonés, que lo afronta "convencida de que este palacio debe abrirse cada vez más a los aragoneses, porque son ellos los verdaderos protagonistas de todas las decisiones que se toman aquí", aludiendo tanto a la parte parlamentaria como a la patrimonial e histórica.

Malestar en Teruel Existe e Izquierda Unida

En otro orden de cosas, preguntada por el malestar manifestado por los dos grupos minoritarios de la Cámara -Teruel Existe e Izquierda Unida- por la merma en las subvenciones que reciben para su funcionamiento, se ha limitado a reiterar su "absoluto respeto" a que cada formación defienda sus intereses.

Sobre los informes jurídicos que han solicitado estas dos agrupaciones parlamentarias al respecto, ha señalado que se llevará este asunto a la Mesa y que no impedirá que puedan pedir "cuantos informes jurídicos deseen".