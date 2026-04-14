El proceso participativo para elegir la ubicación del futuro hospital Royo Villanova sigue pendiente dos meses después de su anuncio

Sin realizar. El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, ha indicado que el proceso participativo para escoger la ubicación del futuro hospital Royo Villanova de Zaragoza continúa "pendiente" casi dos meses y medio después de que lo anunciara el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón. A finales de enero, apenas una semana antes de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, el líder del Ejecutivo informó de que se abriría "de forma inmediata" una consulta pública a ciudadanos y profesionales sanitarios con el deseo de que "a principios de febrero" fuera accesible para los ciudadanos. El Ejecutivo aragonés está en funciones desde el 8F.

Bancalero ha asegurado que, aunque no se ha llegado a realizar todavía, este proceso participativo para escoger la ubicación del futuro Royo Villanova está "prácticamente diseñado". Tampoco se ha realizado, por ahora, la consulta al mercado, otra de las medidas que, ha indicado el consejero de Sanidad en funciones, se puso sobre la mesa y es para él "más importante" realizar para "saber qué soluciones de sostenibilidad, de nuevas infraestructuras, tecnología, digitalización existen a día de hoy" para poder levantar un hospital nuevo y del siglo XXI.

En esta línea, el líder del Departamento de Sanidad de la DGA ha afirmado que, aunque está en funciones, el Ejecutivo autonómico continúa "trabajando" pero no puede "fijar ningún acontecimiento". Con todo, ha recordado que hay elaborado un plan funcional, que ha apuntado que "es lo fundamental", en el que se detallan puntos como qué necesidades va a cubrir el nuevo Royo Villanova o qué volumen de polación va a atender, entre otros aspectos clave. Según adelantó este diario, una de las posibles opciones para acoger el futuro hospital era uno de los terrenos situados junto a la autovía A-23, en dirección Huesca, que están próximos a una gasolinera y ubicados justo en frente de la entrada principal a la Academia General Militar de Zaragoza.

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El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón explicó que la inversión en el futuro Royo Villanova podría superar los 200 millones. Las instalaciones oscilarán entre los 66.000 y los 70.000 metros cuadrados y el aparcamiento contará con 700 plazas como mínimo. La previsión era que proyecto de obra se redactara en 2026 y que el centro comenzara a levantarse en 2027. El periodo estimado de trabajo es de entre 2 y 3 años, por lo que si estos plazos se cumplen, el futuro hospital podría ser una realidad en 2030.