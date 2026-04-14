Shein anima a las marcas aragonesas a vender en todo el mundo: “Podéis llegar a 11 países europeos y a EEUU”

En apenas una década, Shein ha pasado de ser un actor emergente del comercio electrónico a convertirse en uno de los fenómenos más disruptivos del retail global, capaz de competir con gigantes tradicionales apoyándose en una combinación de datos, logística ágil y una conexión casi orgánica con el consumidor digital. Su crecimiento no solo se explica por el volumen, sino por su capacidad para generar tendencia y conversación, especialmente entre públicos jóvenes. En ese contexto, la compañía ha abierto una nueva fase con la que dejar de ser únicamente un vendedor para convertirse en plataforma donde también pueden tener cabida las marcas aragonesas.

Ese fue el mensaje que lanzó Carmen Cuadrado, directora de Marketplace de Shein en Europa, durante su conferencia en el congreso de The Wave en Zaragoza. La compañía china quiere que las marcas aragonesas utilicen su plataforma de comercio electrónico como trampolín para internacionalizarse, ganar visibilidad y acceder a millones de clientes sin renunciar a su identidad ni asumir estructuras complejas.

El Palacio de Congresos de la Expo se convierte estos días en un escaparate de promesas digitales, pero pocas suenan tan ambiciosas como la que lanzó Cuadrado desde el escenario, convencida de una pequeña empresa aragonesa puede hoy vender en medio mundo sin abandonar su estructura ni renunciar a su identidad.

“Con vuestra SL o vuestra SA se puede ya vender en once países de Europa y desde la Unión Europea a Estados Unidos”, resumió la la directiva de Shein, en una intervención que giró en torno a la idea central de que esta marketplace es una llave hacia la internacionalización.

Lejos del modelo tradicional de e-commerce, donde la plataforma compra producto o se limita a intermediar, Cuadrado defendió un sistema que define como “proveedor de tráfico”. Se trata así de un escaparate global donde las marcas mantienen el control a la hora de fijar precios, decidir surtido y gestionar su imagen. “La marca controla qué vende, cómo lo presenta y en qué países”, insistió.

El argumento no es menor en un momento en el que muchas firmas locales temen diluirse en plataformas globales. La propuesta de Shein busca justo lo contrario, es decir, crecer sin perder identidad.

Un cliente joven, pero con poder de compra

Uno de los tópicos que Cuadrado quiso desmontar es el perfil del consumidor. “Se piensa que es un público de 18 años sin poder adquisitivo, pero la realidad es otra”, explicó. Según sus datos, el 75% de los usuarios tiene menos de 44 años, con un peso importante del segmento entre 25 y 44.

También destacó el ticket medio de compra y la recurrencia de sus clientes. “Siete de cada diez usuarios volverán a comprar en los próximos seis meses”, afirmó, subrayando un nivel de fidelidad “excepcional en la industria”. A ello se suma un componente de fenómeno social, ya que ocho de cada diez clientes -según asegruó- hablan de la plataforma con su entorno.

De Aragón al mundo y viceversa

La estrategia que plantea el marketplace asiática es progresiva. Primero, consolidar ventas en España y Europa. Después, escalar hacia mercados como Estados Unidos, México o Brasil, donde la compañía ya cuenta con estructura propia. “Cuando vas de la mano de quien ya lo está haciendo, todo es más sencillo”, deslizó Cuadrado.

Frente a la percepción de una competencia basada exclusivamente en precios bajos, la directiva apuntó a otros factores clave que ofrece de la plataforma como la rapidez en la entrega, la innovación de producto o la capacidad de conversión. “Shein es mucho más que moda”, concluyó, ampliando el foco hacia categorías como deporte, belleza, hogar, mascotas o juguetes.

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Con más de 250 marcas ya integradas en Europa, Shein se presenta como un ecosistema en expansión, aún en fase de captación. Y ahí es donde las marcas aragonesas pueden tener una oportunidad para hacerse un hueco en una de las plataformas de comercio electrónico más exitosas de momento actual.