Estos son los países que más invierten en Aragón: un líder claro y un sector tecnológico muy pujante

3.387,38 millones de euros. Es la cifra astronómica que captó Aragón, en concepto de inversiones de empresas extranjeras, el pasado 2025. Un montante en el que el sector de los "servicios de información", donde se incluyen los centros de datos, tienen mucho que ver, con 2.500 millones en ese curso, lo que ha permitido a la comunidad situarse como la tercera del país con más fondos captados, solo superada por Cataluña y por Madrid, que todavía quintuplica los números aragoneses.

Con todo, en el ranking de la inversión por países hay un líder claro, Estados Unidos. Los gigantes tecnológicos del país norteamericano han elevado su apuesta por Aragón, con Amazon Web Services a la cabeza y otras grandes firmas como Microsoft, Blackstone o Vantage con la previsión de comenzar a operar en los próximos meses.

Así, de los más de 3.387 millones, un 91,4% corresponden a EEUU. En concreto, 3.096,97 millones de euros que, presumiblemente, crecerán en los próximos conteos que realiza el Ministerio de Economía a través del Datainvex. Tanto es así que, en este caso, la comunidad aragonesa es la segunda que más capital estadounidense atrajo el pasado año, solo superada por Madrid, cuyo volumen se fue por encima de los 4.500 millones de euros.

Colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas. / JAIME GALINDO

Tras EEUU la siguiente potencia en poner sus ojos en Aragón es China, otro gran motor cuyo peso todavía no se refleja en el Datainvex (92,35 millones en 2025), pero que también verá un incremento sustancial en los próximos cursos. Especialmente, tras la decidida apuesta de CATL (junto a la europea Stellantis) por la gigafactoría de Figueruelas y el ecosistema de empresas que promete crear en su entorno. Algo similar a lo que sucederá con Leapmotor, que fabricará varios modelos eléctricos en la planta zaragozana y que ya ha traído consigo a proveedores del gigante asiático, como Duoli (Borja).

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Los otros dos países que cierran los cuatro primeros puestos en volumen de inversión exterior en la comunidad aragonesa son el Reino Unido, con 73,9 millones de euros, y Dinamarca, con 69,8 millones, esta última con una especial relación con el sector de las renovables. Así las cosas, China, Reino Unido y Dinamarca aglutinan en torno al 7% de lo captado por Aragón. Por tanto, sumado a EEUU, tan solo queda algo más de un 1% que se reparte entre otros países.