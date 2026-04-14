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La tercera edición de The Wave da comienzo ante un Palacio de Congresos de la Expo abarrotado: "Es la oportunidad para ver el destello de Aragón"

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha sido la responsable de una apertura institucional en la que ha reivindicado el potencial tecnológico de la comunidad

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, durante la apertura institucional de The Wave 2026.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, durante la apertura institucional de The Wave 2026. / Miguel Ángel Gracia

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La tercera ola tecnológica ya está en marcha en Zaragoza. La capital aragonesa acoge desde este martes hasta el próximo jueves la nueva edición de The Wave, con la que aspira a batir todas sus marcas anteriores. De los 3.000 asistentes a la primera edición, en 2024, a los más de 18.000 inscritos esta vez. Todo, para conocer de primera mano el porqué Aragón se ha convertido en un espacio tan reducido de tiempo en el "tercer hub tecnológico de Europa, por delante de Dublín y París", y al calor de una amalgama de centros de datos proyectados, algunos, como los de Amazon Web Services, ya en operación.

Tras un vídeo introductorio que hacía referencia a la evolución humana desde los primeros primates, así como una actuación de danza contemporánea al ritmo de la banda sonora de Interstellar, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha sido la encargada de pronunciar el discurso inaugural ante un auditorio del Palacio de Congresos de la Expo abarrotado. Un discurso que ha virado, precisamente, por las dos ideas que habían representado tanto el vídeo como el show inicial: pasado y futuro, pero desde el presente.

"Cada momento de la historia tiene un comienzo, un paso a veces imperceptible que mira al futuro con incertidumbre e inquietud, pero siempre nos da un motivo para dar lo mejor de nosotros mismos, salir de nuestra zona de confort y pensar en aquello que incluso no existe. Eso es The Wave", ha comenzado Vaquero, quien ha reivindicado que los "límites pasados estaban mucho más acotados que en el presente y en el futuro, y eso nos lo ha demostrado la historia".

En imágenes | El ambiente de The Wave en Zaragoza

En imágenes | El ambiente de The Wave en Zaragoza

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En imágenes | Así esta siendo The Wave en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Este año, The Wave contará con más de 250 ponentes repartidos hasta en cinco escenarios, con una novedad muy centrada en los data centers en uno de los espacios. "Hace dos años el propósito era mostrar el potencial tecnológico de Aragón, y ahora toca agradecer a todas esas empresas locales, compañías nacionales e internacionales que tuvieron visión y vieron que aquí había potencial para desarrollar este enorme ecosistema", ha suscrito la vicepresidenta en funciones, quien ha ratificado que este congreso debe ser "una oportunidad para ver el destello de Aragón y el futuro que podemos construir todos juntos".

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No han faltado tampoco las referencias al DAT Alierta, el distrito tecnológico que quiere ser el epicentro de todas las inversiones milmillonarias que están llegando a la comunidad, aprovechando su tirón para apostar por la "formación y la educación". "Aquí van a encontrar a un aragonés trabajador, sacrificado, aguerrido y entregado", ha sentenciado Vaquero, recordando el importante papel de la comunidad a lo largo de la Historia, desde los Reyes de Aragón hasta los artistas, investigadores y científicos.

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