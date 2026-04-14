The Wave 2026 | La constructora de Florentino Pérez sitúa a Aragón en el mapa global de centros de datos: “Marcarán el futuro de los territorios”

El futuro de la economía global ya no se mide solo en fábricas o carreteras, sino en gigavatios, datos y capacidad de procesamiento. Ese fue el eje central de la conferencia de Juan Santamaría, consejero delegado de ACS y mano derecha de Florentino Pérez, en la primera jornada del foro tecnológico de The Wave, que se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

En la ponencia bajo el título de Infraestructura para la cuarta revolución industrial, Santamaría dibujó un cambio de paradigma en el que la infraestructura digital -centros de datos, redes de conectividad y sistemas energéticos- se convierte en el verdadero cimiento del desarrollo económico. “El mundo está cambiando y cada cambio requiere infraestructura”, resumió.

En su diagnóstico, la clave ya no es solo construir, sino hacerlo a una velocidad y escala inéditas. Por la experiencia de ACS, hace unos años levantar un módulo de centro de datos podía llevar entre tres y cuatro años, hoy el sector está obligado a completar proyectos en menos de un año para responder a la demanda creciente.

Aragón, en la senda de Irlanda o Virginia

En ese contexto, Aragón aparece como uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento. Santamaría comparó su evolución con la de regiones como Dublín, Virginia, o París, que apostaron de forma decidida por los centros de datos y han experimentado un fuerte impulso económico y tecnológico. “Aragón está siguiendo esa misma trayectoria con un plan para desarrollar más de 4 gigavatios, con todo lo que eso significaría para su economía”, afirmó, aludiendo a la capacidad de atracción de inversiones y al desarrollo de un ecosistema vinculado a la inteligencia artificial y la economía del dato.

El grupo ACS, líder mundial en la construcción de centros de datos con más de 250 proyectos ejecutados y cerca de 9 gigavatios desarrollados, sitúa a Aragón entre sus prioridades estratégicas para la próxima década. La compañía no solo participa en la construcción de estas infraestructuras, sino también en su inversión y operación, en un movimiento que refleja el peso creciente del sector.

La multinacional impulsa un complejo de este tipo en La Puebla de Alfindén, junto a la ciudad de Zaragoza, un proyecto que desarolla en alianza con la compañía energética Benbros, de los hermanos Benjeuma, La inversión prevista supera los 1.200 millones de euros y promete generar durante 540 durante la fase de operación y mantenimiento.

Energía, el gran cuello de botella

Uno de los mensajes más insistentes de la ponencia del CEO de ACS fue el papel crítico de la energía. El crecimiento exponencial de los centros de datos, la fabricación de semiconductores o las nuevas industrias vinculadas a la inteligencia artificial está disparando la demanda energética a nivel global. “Todo esto es energía”, repitió Santamaría, subrayando que la capacidad de generar y gestionar electricidad será determinante para sostener la revolución digital.

A este reto se suma, apuntó, el contexto geopolítico, que está reconfigurando las cadenas de suministro y obligando a Europa y Estados Unidos a reforzar su autonomía en sectores estratégicos como los chips, las baterías o las infraestructuras críticas.

De constructor a actor global de la infraestructura digital

La intervención sirvió también para explicar la transformación interna de ACS en los últimos años. El grupo ha pasado de ser un gran contratista a posicionarse como un actor global en toda la cadena de valor de las nuevas infraestructuras, desde centros de datos y fábricas de semiconductores hasta proyectos energéticos, minería de materiales críticos o infraestructuras de defensa.

Con presencia en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina, y más de 100.000 empleados, la compañía ha orientado más de la mitad de su cartera hacia este tipo de proyectos, en lo que Santamaría definió como una apuesta estratégica por las infraestructuras del futuro. A su juicio, la posición de cada territorio en la próxima década dependerá de su capacidad para desarrollar estas infraestructuras. En esa carrera, situó a Aragón como alumno aventajado al calor de la abultada cartera de inversiones que tiene en centros de datos.