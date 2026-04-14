The Wave 2026 | Un primer día para todos los gustos: de la búsqueda de oportunidades al humor más transgresor

Prometía no defraudar... y no lo hizo. La primera jornada de The Wave 2026 ha demostrado que este es uno de los eventos tecnológicos por excelencia y que ya está plenamente consolidado en Zaragoza, como demuestran los más de 18.000 inscritos en la que es su tercera edición. Un día que ha sido para todos los gustos, desde quienes buscaban reivindicar su papel en el futuro tecnológico, en el que Aragón tendrá un peso específico, hasta quienes buscaban oportunidades laborales (a futuro y presente) o, simplemente, querían disfrutar del humor tan negro como transgresor que protagonizaron, al final de la tarde, los cómicos Juan Dávila y Galder Varas.

En esa búsqueda de oportunidades había todo tipo de perfiles, como el de Patxi Pérez, consultor afincado en Zaragoza que asistía al congreso por tercer curso consecutivo. "Me parece muy interesante todo el ecosistema que se está generando con la IA. Al final, en estos sitios buscas hacer también un poco de networking y, por otra parte, estoy encantado con toda esta potenciación que se está haciendo de Aragón", reseñaba al respecto. E iba más allá: "Da la sensación de que esto va para arriba y poner la comunidad en el mapa, en temas tecnológicos, nos potencia y empuja a cada uno de los profesionales que trabajamos aquí".

Pero no solo de presente se hablaba en The Wave. El futuro importa. Y mucho. Máxime teniendo en cuenta las oportunidades laborales que pueden abrir en el futuro las grandes inversiones tecnológicas, que comienzan a repercutir en el interés de los jóvenes para con su formación. Jóvenes como Daniel, un alumno de 18 años del Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). "Sobre todo me interesan los temas relacionados con la IA, porque personalmente me quiero centrar en ese ámbito", reconocía. "Aún no tengo del todo claro qué hacer, aunque me gustaría el Grado Superior en DAW. Y venir aquí me ayuda para tirar hacia un lado u otro", añadía.

A su lado, atenta, asentía su profesora de IP, Silvia, quien subrayaba que "es muy importante que estén (los alumnos) al día en todo lo que tiene que ver con la formación y la empleabilidad". "Es una muy buena oportunidad para que puedan decidir qué estudiar después y también para conocer empresas. Sobre todo, el jueves, que es el día de los centros y para el que tenemos muchas ganas de venir", sentenciaba.

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Pero no solo la informática tiene un amplio abanico de posibilidades en The Wave. Así lo constataban Pilar, Gabriela e Inés, tres estudiantes de Marketing en ESIC que venían por primer ver para "ver cómo funciona este mundillo". "Lo vemos como una oportunidad para coger contactos e ir introduciéndonos poco a poco, aunque todavía estemos en primero". Este miércoles, segunda oportunidad para surfear la ola tecnológica.