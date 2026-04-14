The Wave 2026 | Suzana Curic, alta directiva de Amazon Web Services: "Somos la primera empresa que va a estar presente en las tres provincias de Aragón"

La directora general de Amazon Web Services (AWS) en España, Suzana Curic, ha abordado en su intervención en The Wave 2026 cómo la inteligencia artificial agéntica -sistema de IA autónomo que puede actuar de forma independiente para lograr objetivos predeterminados- está redefiniendo el futuro de las organizaciones y el papel de los líderes empresariales para afirmar que "para 2030 esperamos que el valor de la IA agéntica esté en 50.000 millones de euros". Una conferencia en la que, por cierto, ha reivindicado el papel de la multinacional en Aragón, con una inversión comprometida de 33.700 millones en centros de datos y una fábrica de servidores cuya ubicación aún no ha sido desvelada. "Somos la primera empresa que va a estar presente en las tres provincias", ha reseñado, en referencia al último proyecto anunciado en Teruel, con un campus entre La Puebla de Híjar y Azaila que se suma a varios ya proyectados, algunos incluso en operación, en el entorno de Zaragoza y Huesca.

Aunque, sobre todo, Curic ha repasado la evolución de la IA agéntica, que hace tan solo tres años era una "ayuda" para los desarrolladores para realizar algunas de sus tareas, en 2024, ha continuado, "vimos que podían servir para hacer códigos, un paso más" y en 2026 "los agentes, con supervisión humana, ayudan a automatizar ciertos procesos". Sobre el mercado de la IA agéntica, la directora general de Amazon Web Services (AWS) en España ha precisado que en 2025 su valor se estimó en 7.600 millones de euros "y se va a multiplicar por seis en los próximos cinco años". Para 2030, "esperamos que esté en 50.000 millones", ha indicado Curic, lo que evidencia su capacidad de expansión.

"No es cuestión de si vais a usar o no usar la IA. La pregunta es: ¿Lo vais a liderar o vais a ser desplazados por esa tecnología?", ha planetado. En este sentido, ha concretado que en España 1,6 millones de empresas ya están usando la IA en distintas versiones, de hecho, "el año pasado, cada minuto una empresa usaba la IA por primera vez".

"Si comparamos -España- con la media europea, estamos por encima de la media", ha asegurado Curic, para añadir que esta incorporación tecnológica de la IA se refleja en los resultados: "Un 96% demuestra que mejoran los ingresos o los costes se reducen y en torno a un 69% reconoce que hay potencial".

No obstante, ha advertido de la necesidad de que las empresas cuenten con una "infraestructura sólida", puesto que ni la mitad de ellas la tienen en su estrategia. Por lo tanto, "esto no va de tecnología, sino de liderazgo". "Los directores generales tenéis que dar unos pasos más allá. Primero, reimaginar vuestro núcleo, porque cuando estamos hablando de procesos", ha dicho, para aclarar que no consiste en aplicar la IA a los procesos tal y como se están haciendo en la actualidad, sino que "hay que imaginar cómo lo harías sin tener nada, tener un objetivo ambicioso".

En imágenes | Así esta siendo The Wave en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Curic también ha aludido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, durante la inauguración de The Wave sobre España como una "nación de exploración e innovación" para aseverar que en la actualidad "estamos construyendo el futuro del país con esta infraestructura que Aragón y España tienen".

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Suzana Curic ha destacado que el "gran propósito" de AWS con su infraestructura en la comunidad aragonesa es "ayudar a las empresas a impulsar su innovación, buscar las necesidades de las empresas ahora mismo y asegurar que todas inyectan la IA, la IA generativa, la IA agéntica en sus procesos para sacar el valor real".