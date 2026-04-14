Vox pide al Gobierno de Azcón "más transparencia" sobre la llegada de trabajadores chinos a Aragón

La portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha reclamado este martes al Gobierno de Aragón "transparencia" en torno a la llegada de trabajadores chinos a Zaragoza y su entorno vinculada al desarrollo de proyectos industriales. Rouco ha defendido la llegada de inversiones, pero ha expresado "dudas lógicas" en ciertos proyectos, dado que "no les importa pagar hasta un 40 % más de lo habitual por la vivienda" y ante el "secretismo y falta de transparencia total" del consejero de Fomento y Vivienda en funciones, Octavio López”, ya que la información de la que dispone Vox es "a golpe de prensa y fragmentaria".

La portavoz adjunta de Vox ha puesto como ejemplos de ello que en Borja, su alcalde busca vivienda para estos trabajadores y que en Zaragoza, en el barrio de la Almozara, un grupo inversor ha comprado un bloque de viviendas para rehabilitar y destinarlo a empleados chinos. "No es serio que nos enteremos más de la llegada de los trabajadores chinos por medio de las declaraciones de una persona que trabaja en una inmobiliaria que por el consejero López", ha aseverado.

Rouco ha incidido en que la entrada "masiva" de trabajadores chinos vinculados a inversiones industriales, en la que se formalizan contratos de temporada, tiene como consecuencia el incremento exponencial de precios en zonas concretas y "una competencia desleal que desplaza a las familias y jóvenes aragoneses".

Ante esta situación, ha reclamado al consejero de Fomento que informe de la llegada de los trabajadores chinos y de los plazos, y también si se ha cuantificado "cómo va a repercutir a los jóvenes aragoneses que buscan vivienda "el hecho de que las empresas chinas paguen hasta un 40 % más por los alojamientos". También que aclare si hay relación entre la llegada de estos trabajadores y sus viviendas con la aprobación en Consejo de Gobierno del plan ‘Más Vivienda, Mejor Empleo’ del pasado 29 de diciembre de 2025.

Rouco ha criticado además al Gobierno de España por "no tener un marco jurídico estable", y al ejecutivo autonómico por "la falta de planificación y transparencia". "Los supergestores parecen Pepe Gotera, son chapuceros y están actuando como pollo sin cabeza, sobre la marcha, sin dirección ni profesionalidad", ha sentenciado.