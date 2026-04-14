Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mariona OrtizPlaza ImperialChárter ZaragozaACS The WaveMuerto MontalbánSqrups Zaragoza
instagramlinkedin

Vox pide al Gobierno de Azcón "más transparencia" sobre la llegada de trabajadores chinos a Aragón

La portavoz adjunta de la ultraderecha, Carmen Rouco, critica "el secretismo" con el que a su juicio actúa el Ejecutivo autonómico

La portavoz adjunta de Vox, Carmen Rouco, este martes en rueda de prensa.

La portavoz adjunta de Vox, Carmen Rouco, este martes en rueda de prensa. / VOX ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha reclamado este martes al Gobierno de Aragón "transparencia" en torno a la llegada de trabajadores chinos a Zaragoza y su entorno vinculada al desarrollo de proyectos industriales. Rouco ha defendido la llegada de inversiones, pero ha expresado "dudas lógicas" en ciertos proyectos, dado que "no les importa pagar hasta un 40 % más de lo habitual por la vivienda" y ante el "secretismo y falta de transparencia total" del consejero de Fomento y Vivienda en funciones, Octavio López”, ya que la información de la que dispone Vox es "a golpe de prensa y fragmentaria".

La portavoz adjunta de Vox ha puesto como ejemplos de ello que en Borja, su alcalde busca vivienda para estos trabajadores y que en Zaragoza, en el barrio de la Almozara, un grupo inversor ha comprado un bloque de viviendas para rehabilitar y destinarlo a empleados chinos. "No es serio que nos enteremos más de la llegada de los trabajadores chinos por medio de las declaraciones de una persona que trabaja en una inmobiliaria que por el consejero López", ha aseverado.

Rouco ha incidido en que la entrada "masiva" de trabajadores chinos vinculados a inversiones industriales, en la que se formalizan contratos de temporada, tiene como consecuencia el incremento exponencial de precios en zonas concretas y "una competencia desleal que desplaza a las familias y jóvenes aragoneses".

Ante esta situación, ha reclamado al consejero de Fomento que informe de la llegada de los trabajadores chinos y de los plazos, y también si se ha cuantificado "cómo va a repercutir a los jóvenes aragoneses que buscan vivienda "el hecho de que las empresas chinas paguen hasta un 40 % más por los alojamientos". También que aclare si hay relación entre la llegada de estos trabajadores y sus viviendas con la aprobación en Consejo de Gobierno del plan ‘Más Vivienda, Mejor Empleo’ del pasado 29 de diciembre de 2025.

Noticias relacionadas y más

Rouco ha criticado además al Gobierno de España por "no tener un marco jurídico estable", y al ejecutivo autonómico por "la falta de planificación y transparencia". "Los supergestores parecen Pepe Gotera, son chapuceros y están actuando como pollo sin cabeza, sobre la marcha, sin dirección ni profesionalidad", ha sentenciado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De una jugadora de millones de euros a la incansable capitana del Casademont Zaragoza: las estrellas de la Final Six de la Euroliga
  2. Paso clave para dos infraestructuras estratégicas para Zaragoza: varias empresas interesadas en diseñar el puente de Valdefierro y el macroparque de Arcosur
  3. Adiós a otra librería en Zaragoza: una sangría que no cesa
  4. El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
  5. Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV
  6. La confesión más dura de Borja Iglesias sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Estuve llorando toda la noche
  7. La historia de las dos 'Quintas Julietas' de Zaragoza: el jardín paradisiaco que dio nombre a un gueto y que se convertirá en parque público
  8. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos: el semáforo de Zaragoza que más confunde a los conductores

Huesca agilizará los trámites para las licencias de apertura de comercios

Huesca agilizará los trámites para las licencias de apertura de comercios

Ambar lanza la primera cerveza probiótica del mundo: "El reto era no comprometer la experiencia cervecera”

Ambar lanza la primera cerveza probiótica del mundo: "El reto era no comprometer la experiencia cervecera”

Una empresa cárnica de León sortea 12 chuletones y jugar al golf en un club de Cuarte de Huerva

Una empresa cárnica de León sortea 12 chuletones y jugar al golf en un club de Cuarte de Huerva

Zaragoza celebrará las Fiestas de Interpeñas de Primavera en Las Fuentes: charangas, jotas y cabezudos

Zaragoza celebrará las Fiestas de Interpeñas de Primavera en Las Fuentes: charangas, jotas y cabezudos

Concluida la reforma del hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza: abrirá el 15 de abril

Concluida la reforma del hospital de día de Oncohematología del Royo Villanova de Zaragoza: abrirá el 15 de abril

Croacia, Sicilia o Suiza: Zaragoza suma cinco nuevos vuelos chárter para el verano de 2026

Croacia, Sicilia o Suiza: Zaragoza suma cinco nuevos vuelos chárter para el verano de 2026

Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro

Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro

El parque más desconocido de Zaragoza está junto al Príncipe Felipe: fue un laboratorio al aire libre que desapareció sin dejar rastro

El parque más desconocido de Zaragoza está junto al Príncipe Felipe: fue un laboratorio al aire libre que desapareció sin dejar rastro
Tracking Pixel Contents