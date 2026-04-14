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Vox reclamará medidas contra "la invasión migratoria" en el pacto con el PP en Aragón

La portavoz en el Congreso, Pepa Millán, considera "exigible y prioritario" la firma de este tipo de acciones. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la regularización del Gobierno de Sánchez en un encuentro con sus diputados nacionales

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, este martes en rueda de prensa.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, este martes en rueda de prensa. / EFE / MARISCAL

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Vox sigue poniendo la política migratoria en el centro de sus negociaciones con el PP. La portavoz de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha avanzado este martes que su partido reclamará medidas contra "la invasión migratoria" en los acuerdos que la formación de Santiago Abascal alcanzará próximamente con los populares en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Millán se pronuncia así el mismo día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la regularización de unos 500.000 migrantes. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se ha declarado "absolutamente en contra" de esta medida en una jornada de trabajo con sus diputados nacionales y senadores.

La portavoz ultraderechista ha tachado de "exigible y prioritario" el acuerdo sobre medidas para endurecer la política migratoria con el PP en los próximos Gobiernos autonómicos. Uno de ellos será el de Aragón, que se acerca a la fecha límite -3 de mayo- sin acuerdo. Ambos partidos reconocieron este lunes que las conversaciones "se van a intensificar" por ir contra el reloj, después de haber mantenido un único encuentro, la semana pasada, que tuviera declaraciones públicas. El resto de las conversaciones, tanto presenciales como telefónicas, se llevan con máxima discreción para evitar filtraciones.

Millán ha dicho que las conversaciones con el PP en Aragón "siguen adelante" y que Vox aspira a que haya "gobiernos estables y duraderos de cuatro años". También que esos futuros Ejecutivos autonómicos aprueben Presupuestos año a año.

"Es exigible y es necesario", ha subrayado Millán, para quien se trata de una "cuestión de supervivencia" que la prioridad nacional sea el "eje rector" de las políticas públicas, lo que ha advertido "no está sucediendo", porque el Gobierno promueve la "invasión migratoria". Millán ha citado medidas en "baremación, residencia o, incluso, cotización" respecto a la idea que tiene de Vox de aplicar iniciativas en política migratoria.

"La prioridad nacional" es otra de las frases habituales de la ultraderecha en este aspecto. En el encuentro en Zaragoza, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo hicieron hincapié en esa prioridad en aspectos como la vivienda. Mar Vaquero, portavoz del PP Aragón en la negociación, no aclaró si los populares estaban de acuerdo con esta medida, de la que siguen hablando los dos partidos.

Feijóo, "absolutamente en contra" de la regularización

Con los representantes del PP en el Gobierno de Aragón centrados en el congreso tecnológico The Wave, el planteamiento en la cuestión migratoria lo ha dado este martes Alberto Núñez Feijóo, antes de comenzar una reunión de trabajo con los diputados nacionales y senadores de los populares en el Congreso. Feijóo se ha mostrado "absolutamente en contra" de la medida y la ha tachado de "inhumana, injusta, insegura e insostenible".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, este martes en el Congreso.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, este martes en el Congreso. / EFE / MARISCAL

Núñez Feijóo también ha criticado al Gobierno por aprobar la medida en Consejo de Ministros y no llevarla al Congreso para su votación: "España no puede convertirse en el país donde romper las normas sale más rentable que cumplirlas".

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El líder del PP asegura que el legado de Sánchez es "corrupción, inflación y saturación de los servicios públicos", y se pregunta “a cambio de qué” el Gobierno cede el espacio a países no democráticos que no defienden los valores de las democracias occidentales.

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