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Aragón recibirá 8,4 millones de euros para luchar contra la violencia de género

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado la distribución de 179,8 millones de euros en total

Concentración de los vecinos de Las Fuentes contra el asesinato machista de Silvia, el mes pasado en Zaragoza.

Concentración de los vecinos de Las Fuentes contra el asesinato machista de Silvia, el mes pasado en Zaragoza. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles la distribución de 179,8 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género y para reforzar el desarrollo del Pacto de Estado, de los que 8,4 corresponden a Aragón. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este miércoles, se ha acordado este reparto entre las autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tras la autorización del Consejo de Ministros del pasado 7 de abril.

De la cuantía total, 160 millones de euros -de ellos 7,4 en Aragón-, están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se destinarán a financiar programas de lucha contra la violencia machista, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en el ámbito de sus competencias.

El Ministerio de Igualdad ha subrayado en un comunicado que, a través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta cuantía permitirá lograr la articulación de una respuesta "integral, eficaz y coordinada" de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, así como mantener y mejorar la red de recursos, servicios y prestaciones destinadas a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas.

Además, facilitará la promoción de acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional, ha señalado el ministerio.

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Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos, con un millón para Aragón, destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales para su desarrollo a lo largo de 2026. De esta forma, 8,5 millones corresponderán a programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres; 1 millón irán a programas para la implementación de planes personalizados; 9,5 millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; y los 800.000 euros restantes para programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.

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