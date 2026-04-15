Aragón recibirá 8,4 millones de euros para luchar contra la violencia de género

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles la distribución de 179,8 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género y para reforzar el desarrollo del Pacto de Estado, de los que 8,4 corresponden a Aragón. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este miércoles, se ha acordado este reparto entre las autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tras la autorización del Consejo de Ministros del pasado 7 de abril.

De la cuantía total, 160 millones de euros -de ellos 7,4 en Aragón-, están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se destinarán a financiar programas de lucha contra la violencia machista, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en el ámbito de sus competencias.

El Ministerio de Igualdad ha subrayado en un comunicado que, a través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta cuantía permitirá lograr la articulación de una respuesta "integral, eficaz y coordinada" de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, así como mantener y mejorar la red de recursos, servicios y prestaciones destinadas a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas.

Además, facilitará la promoción de acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional, ha señalado el ministerio.

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Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos, con un millón para Aragón, destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales para su desarrollo a lo largo de 2026. De esta forma, 8,5 millones corresponderán a programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres; 1 millón irán a programas para la implementación de planes personalizados; 9,5 millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; y los 800.000 euros restantes para programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.