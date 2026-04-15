Comienza el proceso de escolarización en Aragón: cómo pedir plaza, fechas clave y cuándo se publicarán las listas definitivas

Aragón iniciará este jueves, día 16 de abril, el proceso de escolarización para el próximo curso escolar 2026-2027. Desde las 9.00 horas, las familias podrán solicitar plaza en los colegios de la comunidad para los estudiantes de 0 a 3 años, Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. La fecha límite para solicitar centro es el miércoles 22 de abril a las 14.00 horas. La petición se realiza a través de la página web educa.aragon.es/admision.

El procedimiento afecta a las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria, y está dirigido, sobre todo, a las familias de los 8.669 niños y niñas de tres años nacidos en 2023 que el próximo curso se incorporarán por primera vez al sistema educativo aragonés. De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en la de Huesca y 860 en la de Teruel. Ello supone un descenso de 316 alumnos respecto al curso anterior.

A partir de entonces, comenzará el baremo y las listas se publicarán el 4 de mayo. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las definitivas se darán a conocer el 15 del mismo mes (mayo).

Una vez publicadas las listas definitivas se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

Un teléfono de atención

Con el fin de facilitar el proceso, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono de atención a las familias (876 03 67 64), que ya está operativo, así como distintos puntos de atención presencial para resolver dudas en la propia consejería, en los Servicios Provinciales y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar y el CPEPA Juan José Lorente.

Pese a la bajada demográfica, el próximo curso Aragón abrirá 16 nuevas aulas TEA, 12 aulas de Educación Especial y cuatro nuevas aulas de escolarización anticipada a los dos años, a lo que se suma una reducción de ratios y un aumento de la oferta de grupos, sobre todo en 1º de Infantil.

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"Estas medidas permitirán ampliar los recursos del sistema educativo aragonés y ofrecer mejores condiciones para la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, así como una planificación equilibrada de la red de centros en todo el territorio", han indicado fuentes del Departamento de Educación.