Las Cortes de Aragón otorgan su medalla de 2026 a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) recibirá el próximo 23 de abril la Medalla de las Cortes, la máxima distinción que otorga el Parlamento aragonés. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de la institución, María Navarro, que ha destacado que el reconocimiento se ha aprobado "por unanimidad" con todos los portavoces y miembros de la Mesa a favor de la decisión, que recompensa el trabajo de la radio y televisiones públicas aragonesas en 2026, cuando cumple 20 años en emisión.

Navarro ha explicado que la concesión es "un reconocimiento a 20 años de servicio público, a la contribución en la cohesión territorial y su labor constante en refuerzo de la identidad aragonesa", que ha sido capaz de aportar a "la proyección de Aragón en España y en todo el mundo".

"La inmensa mayoría de los aragoneses sentimos como nuestra esta televisión", ha concretado Navarro, que ha dicho que la CARTV "ha contribuido a hacer comunidad y a hacer Aragón". Según la presidenta de las Cortes, la televisión y la radio públicas han servido para "unir y reflejar el inmenso talento de los aragoneses" y para definir públicamente a "una comunidad que mira al futuro con optimismo, pero sin olvidar sus raíces y lo que nos hace propios".

CARTV "ha contribuido a acercar a los aragoneses el trabajo del Parlamento aragonés", ha continuado Navarro, realzando la cobertura del Día de la Comunidad Autónoma, la actividad diaria de la cámara y las sesiones plenarias, "toda la actividad política de esta institución".

De esta forma, "CARTV ha atesorado méritos más que suficientes para ser más que merecedora de esta medalla, algo que no sería posible sin el trabajo, la implicación y el compromiso de tdos y cada uno de los trabajadores de la corporación, a los que hoy agradecemos y distinguimos".

"Los aragoneses avalan su trabajo como muestran sus datos récord de audiencia", ha resumido Navarro, que ha extendido el reconocimiento a "todos los profesionales" que trabajan en la CARTV.