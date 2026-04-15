Las familias de la federación cristiana de Aragón defienden el Bachillerato concertado: "En ningún caso resta recursos a la escuela pública"

Las familias de la escuela concertada de Aragón también se han pronunciado sobre la implantación del Bachillerato concertado en la comunidad a partir del próximo curso (2026-2027). Y lo han hecho para defenderla, pues la consideran una medida "eficaz y coherente" para alcanzar una "igualdad de oportunidades y mejora continua en la calidad educativa de todos los aragoneses", un fin que consideran que "debería ser compartido" por toda la comunidad educativa.

Desde Fecaparagón, federación cristiana de asociaciones de padres y madres de la comunidad, han explicado a través de un comunicado que sus hijos se han formado desde Infantil hasta la ESO "bajo el paraguas de una financiación pública" y que "la transición" de estos centros que están sostenidos con fondos públicos a privados, que es una de las opciones que tienen para hacer para cursar Bachillerato, supone "un importante esfuerzo económico" -lo han cifrado en cerca de 420 euros al mes- "que en ocasiones no puede ser asumido". "Esta situación supone la siempre difícil decisión de plantearse un cambio de colegio y, por tanto, nuevos compañeros y profesores", han sostenido.

Ello les lleva a apoyar la medida impulsada por la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández (PP). "Siempre defenderemos que extender los conciertos educativos a las enseñanzas de Bachillerato permite garantizar un modelo educativo que representa una eficiencia de los recursos ya existentes, una integración, normalización, inclusión y compensación de desigualdades de todos los alumnos aragoneses", han afirmado.

Bajo el punto de vista de Fecaparagón, la modificación de la orden que permite iniciar la concertación del Bachillerato desde el próximo curso en Aragón "en ningún caso resta recursos a la escuela pública". "Es totalmente compatible con una financiación suficiente de la enseñanza pública. El concierto de Bachillerato está previsto en la normativa y permite ordenar la oferta, atendiendo así la demanda y garantizando la libertad de elección dentro del sistema educativo", han asegurado.

En esa línea, las familias de la concertada de Aragón han mostrado su comprensión y apoyo a "las reivindicaciones legítimas de los colegios, el profesorado y las familias de los colegios públicos" que también requieren de una adecuada atención por parte de la administración. Sin embargo, también han compartido su "incomprensión ante determinadas manifestaciones y declaraciones de distintos representantes del ámbito de la comunidad educativa" que cuestionan "el marco legal educativo" y "no reconocen la dualidad de redes de centros sostenidos con fondos públicos, que engloba a los colegios públicos y concertados en igualdad de oportunidades".

"Extender los conciertos a Bachillerato se entiende de la misma manera que se entendió en su momento la creación de los colegios públicos integrados, posibilitando así la continuidad del alumnado de primaria a secundaria en su mismo centro, con sus mismos compañeros y equipo docente", han indicado desde Fecaparagón para agregar que "lejos de ideologías y sesgos políticos, los conciertos en Bachillerato deben ser entendidos, no como una privatización de la enseñanza pública, sino como una oportunidad para extender la enseñanza pública".

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Así, las familias de la concertada han invitado a quienes "no comparten" su visión "a conocer de primera mano la realidad" de sus centros. "Solo desde el conocimiento directo es posible comprender la pluralidad de nuestras familias y la diversidad de necesidades que compartimos con el conjunto de la sociedad aragonesa", han señalado, y han concluido: "La mejora de la escuela concertada nunca lo será en detrimento de la escuela pública, sino que redundará en una mejora de la educación aragonesa".