El Gobierno de Aragón dice que "ya hay solución" al problema de alojamiento para los trabajadores chinos de la gigafactoría de Figueruelas

Ya hay "solución" al grave problema de la falta de vivienda disponible para los cientos de trabajadores chinos que está previsto que lleguen a Aragón y, en concreto, al entorno del municipio de Figueruelas, para acometer la construcción de la gigafactoría de baterías que desarrollará la joint-venture de la multinacional de Stellantis y la compañía china CATL, con una inversión de más de 4.100 millones de euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón en funciones, Octavio López, casi un año después de que se anunciara la posible llegada de hasta 2.000 trabajadores para poner en marcha la gigafactoría, y después de que Vox denunciara este martes la "falta de transparencia del Gobierno de Aragón" al respecto.

"La solución al 'problema entre comillas, porque bendito problema, de la llegada de los trabajadores para construir esa fábrica de baterías, está ya planteada", ha asegurado López a preguntas de los medios. "La solución habitacional para los altos ejecutivos, para los medios ejecutivos, para los encargados de obra y para los trabajadores está planteada y se dará a concoer cuando se forme el Gobierno de Aragón en próximas fechas y así se lo he dicho a la portavoz de Vox", ha abundado López, que ha evitado por otro lado concretar cuál será la medida para alojar a los centenares de trabajadores en un entorno rural en el que los propios alcaldes han alertado de la falta de vivienda disponible.

López ha recalcado que la empresa china "pide máxima discreción" a este respecto y ha dejado entrever que hay acuerdos de confidencialidad que impiden ahondar en este asunto, que sí se explicará, con detalle, cuando el Ejecutivo aragonés deje de estar en funciones.

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"Va a darse solución habitacional en tiempo y formna a toda la gente que venga", ha indicado López, que ha asegurado que se han encontrado "soluciones" a uno de los problemas más acuciantes en el medio rural y urbano, como es la falta de vivienda.