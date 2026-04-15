La impresora 3D que rehabilitará fachadas y es una obra maestra 'made in' Aragón: "Esperamos que en dos años esté en el mercado"

Cuando investigación, ciencia y construcción se unen surgen innovaciones tecnológicas capaces de revolucionar un sector como el de la construcción y la rehabilitación de viviendas y edificios. Es el objetivo del proyecto impulsado por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), junto a la fundación Cartif, la Universitat Politècnica de Valencia y Vías y Construcciones en el marco del proyecto INPERSO que le ha hecho merecedor del premio Smopyc ORO en la categoría 'Investigación y desarrollo tecnológico'. Después de cuatro años de investigación y desarrollo, esta edición de Smopyc ha sido la elegida para presentar un prototipo que esperan que pueda llegar al mercado "en solo dos años".

"Es un andamio robotizado, que funciona sin intervención humana, y que cuenta con una impresora en 3D que permite la impresión vertical de hormigón, lo que representa un gran avance, porque hasta ahora se había conseguido la impresión de hormigón 'a favor' de gravedad, pero no en contra-gravedad", explica David Díez, responsable de desarrollo de negocio del ITA, en el pabellón número 9 de Smopyc, donde confluyen las investigaciones más punteras.

La máquina, que todavía no se ha probado en una obra real, está previsto que pueda llegar a comercializarse en apenas dos años. Será una "revolución", especialmente en el ámbito de la rehabilitación de vivienda, algo muy importante en entornos como el aragonés en el que abundan los edificios envejecidos, y que puede marcar un antes y un después por la automatización de los procesos y la autonomía del propio robot, que puede llegar a tener una precisión de "milímetros".

"La estructura interviene sola donde ve una grieta"

"Es un andamio que funciona solo, sin intervención humana, tanto en vertical, como en horizontal, como en profundidad, es capaz de funcionar de forma autónoma. Y la aplicación en la que hemos desarrollado la tecnología es en la realización de fachadas. Es capaz de hacer impresión vertical de hormigón, ir allí donde la estructura tiene alguna falla o grieta, y repararla sin que tenga que intervenir un operario", ha explicado Díez.

Desde el ITA están convencidos de que "esta solución abre la puerta a otro tipo de soluciones vinculadas con la industrialización de la construcción". "Con este andamio robotizado podemos actuar en cualquier parte de la fachada, no solo imprimiendo hormigón, sino instalando un módulo o haciendo una reparación in situ. Lleva un robot que es capaz de trabajar de forma muy precisa", recalcan desde el instituto.

Además, son conscientes de que su innovación tecnológica abre un camino que no se había escrito hasta ahora. "Ya había impresoras de hormigón en horizontal, que trabajan a favor de la gravedad, pero aquí trabajamos en contra de la gravedad. Es importante que el hormigón se quede en la fachada y ese ha sido uno de los grandes retos del proyecto", ha reconocido Díez.

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Tal es su carácter innovador que se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea y que está a la vanguardia del sector, ya que aporta una solución que no existía hasta ahora en el mercado. "El siguiente nivel es industrializarlo. Tenemos compras públicas que nos han pedido probar la tecnología, y pronto podremos probarla en entorno real. En dos años, es posible que esté trabajando como una máquina más en la obra", concluye. El futuro está más cerca.