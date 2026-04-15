Marcelino Iglesias celebra su legado y "el color de la autonomía" en el estreno de su retrato en el Gobierno de Aragón

Dice Marcelino Iglesias, el presidente del Gobierno de Aragón que más tiempo se ha mantenido en el cargo, que develar el retrato de su presidencia es "la carta de dimisión, la defunción política" de los líderes. El cierre a una trayectoria que hoy ha tenido su guinda en el Pignatelli, con la puesta de largo del cuadro del expresidente socialista, en un acto presidido por Jorge Azcón, actual presidente en funciones, y Jorge Gay, el pintor encargado de retratar, entre todos los símbolos de Aragón y del PSOE, al propio Iglesias. Un emotivo acto con unos 80 invitados que definen los últimos años del Ejecutivo autonómico, del entorno social y económico y de la socialdemocracia aragonesa.

Un Marcelino Iglesias "un poco emocionado por estar con gente a la que no veía desde hace años" se ha enfrentado a un cuadro que le ha trasladado "a un momento distinto, al siglo pasado" en el que comenzó su mandato, extendido hasta 2011. "Los días malos que se pasan en este despacho", el del presidente del Gobierno de Aragón, son resultado para Iglesias de una carrera política que "comienza siempre con la euforia de la victoria electoral" y termina con "la carta de defunción política" que es el retrato de recuerdo.

Iglesias ha dedicado gran parte de su discurso a alabar la obra de Gay, que pintó el mural que hoy adorna el acceso al despacho presidencial: "Dio luz a a una escalera que era la de un tanatorio". Por una obra "reconocible en pocos centímetros", el expresidente socialista eligió a un artista sonrojado: "Han venido a aplaudir tu presidencia, Marcelino". No parecía así para un exlíder del Gobierno de Aragón que ha desgranado los detalles de su nuevo retrato. "Al personaje lo conozco, llevo viviendo con él 70 años", ha ironizado Iglesias sobre su pose, con un amplio abrigo. Sobre el paisaje, "que ya no es el polvo, niebla, viento y sol y sí es amable, con un río y una ciudad, con el color de la autonomía" y un detalle político: la rosa del PSOE. "Es la distancia ideológica con Azcón, pero es mi partido y la socialdemocracia en la que sigo, en las ideas que he defendido y sigo defendiendo, con la justicia social, la igualdad, la democracia y el proyecto europeo", ha retificado Iglesias.

Marcelino Iglesias y Jorge Gay se abrazan, frente al aplauso de Jorge Azcón. / PABLO IBÁÑEZ

Y el análisis político de Iglesias le ha llevado a criticar a Putin, Trump y Netanyahu, "que actúan como caballos de Atila", y son el resultado final, a su criterio, de "los populistas que complicaron la vida a la socialdemocracia y a los liberales" hace ya más de una década. "Yo sigo creyendo en el orden y en el derecho", ha finalizado, antes de reconocer que "el mayor acierto" en la presidencia fue "la selección de personal" que le acompañó en la aventura política.

También con estudio a la política aragonesa, con dos dardos elegantemente encajados por Jorge Azcón. "Yo tuve la suerte de tener a Biel en coalición de Gobierno", ha dicho Iglesias mirando al popular, que ha asegurado "haberlo entendido", ahora que se encuentra enfrascado en sus negociaciones con Vox. Minutos después, destacando Iglesias que sigue activo en política, le ha dicho a Pilar Alegría, secretaria general del PSOE y actual portavoz en las Cortes, estar "a su disposición" para futuras aventuras hacia el Pignatelli tras la fallida del 8F: "Aquí me tienes, que Azcón ha dicho que no quiere estar doce años". Risas y aplausos, antes de que el popular dijera que para no cumplir ese récord "aún quedan diez años".