La nueva Ternasquería Foodtruck arranca en el tecnológico The Wave

Los asistentes al congreso internacional The Wave, que esta semana tiene lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza, pueden disfrutar también (en la zona de foodtrucks exterior) de 'El Paquito', el bocadillo de Ternasco de Aragón que está de moda en España.

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón pone en marcha, coincidiendo con la celebración de este reconocido evento tecnológico, su nuevo vehículo promocional bautizado como 'Ternasquería Foodtruck (la carne rosa sobre ruedas)'.

Así se prepara el paquito de Ternasquería Foodtruck / Chus Marchador

Debido al éxito de las anteriores actividades promocionales en festivales y fiestas populares (los dos últimos años centrados principalmente en el innovador TernascoKebab), la IGP Ternasco de Aragón refuerza esta línea a partir de este año y quiere tener presencia en más eventos populares. Siempre en colaboración con establecimientos hosteleros prescriptores y fieles al Ternasco de Aragón, que serán quienes gestionen la parte gastronómica de la foodtruck.

El objetivo principal de esta actividad es promocionar la reconocida carne de cordero aragonesa en diferentes formas y momentos de consumo menos tradicionales.

El Paquito de The Boss

Para esta primera actividad de 'Ternasquería Foodtruck', el Consejo Regulador ha llegado a un acuerdo de colaboración con los responsables de The Boss, el gastrobar que el grupo La Bastilla tiene en la calle Goya de la capital aragonesa. Un establecimiento hostelero con más de 30 años de antigüedad y que está especializado en sus conocidos bocadillos “de etiqueta”.

José Ignacio Acirón, director de gastronomía de La Bastilla, propone para The Wave una vuelta a la versión más clásica del Ternasco de Aragón entre el pan, en el que “se destaca el sabor y la jugosidad de la carne rosa, cocinada a la plancha al momento y acompañada de ingredientes tradicionales reconocibles y que se complementan perfectamente”.

Paquito de José Ignacio Acirón, director de gastronomía de La Bastilla / Chus Marchador

Más concretamente, la propuesta única de la foodtruck 'Ternasquería' consiste en un contundente 'Paquito de filetes de cordero IGP Ternasco de Aragón a la plancha, queso semi curado de oveja Granja Perales, cebolla caramelizada y pimientos confitados'.

La zona de foodtrucks está situada junto al Palacio de Congresos y estará abierta del martes 14 al jueves 16 durante todo el horario de actividad del congreso. También, tras el cierre del mismo durante la celebración del denominado Afterwave, un festival musical con acceso libre que se celebra cada tarde en el escenario exterior y que se alargará el jueves hasta la medianoche.

Abiertas también las inscripciones para La Ruta del Paquito

De manera paralela, esta semana el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha abierto las inscripciones profesionales para participar en la tercera edición de la nueva Ruta del Paquito del Ternasco de Aragón, que tendrá lugar del 4 al 21 de junio. Y en la que se elegirá el Mejor Paquito de Aragón, que participará a su vez en septiembre en el prestigioso y notorio concurso Mejor Paquito de España.

Pueden realizarse las inscripciones hasta el 30 de abril en el enlace: https://www.ternascodearagon.es/blog/abrimos-las-inscripciones-de-la-ruta-del-paquito/

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'El Paquito' es la denominación o marca popular con la que ya se conoce a los bocadillos de cordero en buena parte de España, gracias al impulso de la interprofesional Interovic, siendo la IGP Ternasco de Aragón y el grupo cooperativo Pastores quienes crearon el concepto de bocadillo de cordero hace más de 20 años. Un bocadillo que se popularizó gracias a su concurso en establecimientos y en eventos varios como La Carpa del Ternasco de Aragón en las Fiestas del Pilar de Zaragoza.