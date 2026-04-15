La oposición critica la "alianza" de PP y Vox para evitar la comparecencia de Azcón en las Cortes sobre la concertación del Bachillerato

La concertación del Bachillerato en el centro del debate. La oposición en las Cortes de Aragón -PSOE, CHA, Teruel Existe e IU- han criticado la negativa a celebrar un pleno urgente para que el líder del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón (PP), de explicaciones sobre la concertación del Bachillerato. La portavoz del PP, Ana Marín, ha indicado que, aunque desde el Gobierno aragonés consideran que esta cuestión educativa es "muy importante", no es "en absoluto urgente", por lo que, junto a Vox, han rechazado la petición realizada por el PSOE de celebrar una sesión urgente. Según ha informado, Azcón comparecerá en el primer pleno ordinario de las Cortes para explicar esta medida.

Para los cuatro portavoces de la oposición -Pilar Alegría, Jorge Pueyo, Tomás Guitarte y Marta Abengochea-, el rechazo a celebrar un pleno urgente sobre la concertación del Bachillerato es resultado de una "alianza" de PP y Vox para evitar que Azcón explique en las Cortes "una medida de calado que cambia el modelo educativo" de la comunidad.

A juicio de los portavoces del PSOE, CHA, Teruel Existe e Izquierda Unida, con esta acción se "silencia" la labor de los grupos de la oposición y no se le da la oportunidad de controlar la acción del Ejecutivo. De igual forma, han criticado que en Aragón "no se estén celebrando los plenos ordinarios que corresponderían a este periodo de sesiones".

En esta línea, la portavoz del PSOE en la región, Pilar Alegría, ha denunciado que la "parálisis" del Gobierno de Azcón es "selectiva en tanto en cuanto solo se ha abandonado esa situación de atonía para anunciar la privatización de la educación en Aragón". También el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha hecho referencia a un "bloqueo" por parte de PP y Vox, y a un "uso partidista de sus reglas", para rechazar una comparecencia de Azcón sobre la implantación del Bachillerato concertado en Aragón, una medida que, ha denunciado, prioriza a una parte del alumnado frente a otra y discrimina al medio rural.

También el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha denunciado un "bloqueo" en las Cortes de Aragón, donde ha asegurado que no se están convocando plenos ordinarios con la periodicidad establecida en el reglamento, que es una vez cada dos semanas. "No puede ser que un Gobierno en funciones, que debería limitarse a la gestión ordinaria, esté tomando decisiones muy importantes sin que exista un control efectivo por parte de las Cortes", ha señalado.

Marta Abengochea, coordinadora general y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, ha afirmado que "se está desarticulando la mínima capacidad de control democrático que tienen las instituciones". La líder de IU ha recordado que "las Cortes están para fiscalizar al Gobierno y confrontar propuestas que afectan a la mayoría social" y ha expuesto que "impedir ese debate es un ataque directo a la democracia".

Por su parte, la popular Ana Marín ha defendido que la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo septiembre "no altera el funcionamiento de los centros ni del curso escolar" y ha criticado la "confrontación" de los grupos de izquierda, que a su juicio no responde a la realidad del sistema educativo sino a "planteamientos ideológicos".

Marín ha insistido en que el sistema de conciertos forma parte del sistema educativo público en España desde hace décadas, respaldado tanto por gobiernos del PP como del PSOE, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de elección de centro, y ha solicitado a los grupos de izquierda "responsabilidad" para evitar debates que considera "artificiales y dañinos". También les ha reclamado "coherencia".