Smopyc sube el telón con el reto de la innovación y la falta de relevo en la construcción

En Smopyc se habla español con acento aragonés, gallego, andaluz o madrileño, pero también inglés, francés, alemán, árabe e incluso coreano. El salón internacional de la maquinaria de obras públicas, construcción y la minería (Smopyc) ha abierto sus puertas este miércoles para celebrar su XX edición con cifras de récord: más de 1.000 marcas expositoras procedentes de 32 países se dan cita en la Feria de Zaragoza con el gran reto de seguir apostando por la innovación y de abordar el problema de la falta de relevo generacional en la industria de la construcción.

Hasta el 18 de abril, Feria de Zaragoza acoge el tercer certamen más importante de Europa y el principal del sur del continente por volumen de expositores, visitantes y distribuidores. Con 107.300 matros cuadrados de exposición y una treintena de grúas de gran porte dando la bienvenida a los clientes y visitantes, la feria supone una de las mejores oportunidades del sector para conocer sus innovaciones en maquinaria, tecnología y soluciones aplicadas a la construcción, las obras públicas y la minería.

Además de los puestos de los expositores, de los que 46 son aragoneses, durante estos tres días Smopyc ofrece conferencias y actividades paralelas, como demostraciones y encuentros entre profesionales.

"Este año damos un paso más, con novedades interesantes con el pabellón de innovación, y hemos puesto el foco en el relevo generacional. Vamos a traer a 400 estudiantes 4º de la ESO para que se acerquen a conocer el sector de la construcción. El relevo generacional es importante en todos los sectores y también en el de la construcción y hemos modificado nuestra manera de comunicar con los jóvenes con generadores de contenido y con mesas redondas", ha explicado la vicepresidenta de Feria Zaragoza, Berta Lorente Torrano. "Esta es una feria consolidada, dinámica y conectada con la realidad", ha defendido, antes de recordar que el certamen pronto cumplirá 50 años, ya que lleva en marcha desde la década de los 80, celebrándose cada tres años en la misma ubicación.

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón en funciones, Octavio López, ha sido el encargado de representar al Ejecutivo aragonés en la inauguración del certamen, en la que ha puesto el foco en el gran momento para la construcción que vive la comunidad, por la creación de numerosos centros de datos en distintos municipios de Aragón, el desarrollo del Plan Extraordinario de Carreteras con una inversión de 650 millones a 25 años, o el impulso de más de 3.000 viviendas.

López ha destacado los más de 420 millones de aportación económica al PIB por parte de la construcción. "Estamos haciendo una inversión muy potente en vivienda pública, estamos por encima de las 3.000 viviendas públicas y somos la primera comundiad en términos absolutos, tercera en construcción protegida, por lo tanto, estamos en un momento muy importante para el sector de la construcción", ha expresado.

"Está habiendo problemas agravados recientemente por los conflictos bélicos, por el coste de materiales, también problemas en el ámbito de la formnación para que las empresas encuentren personal formado... Nuestra comunidad demanda la tecnología, el avance, el rigor y el talento de las empresas que vienen hoy aquí", ha reconocido López, que ha incidido en la necesidad de conectar "formación, empleo y vivienda" para sacar adelante todos los retos constructivos que tiene la comunidad.

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El consejero ha recalcado que "en estos momentos, las demandas del sector son muy altas y muy inminentes y tenemos que ser capaces de mejorar la FP dual, la valoración de la formación y ayudar con la construcción de vivienda cerca de donde se están produciendo las inversiones para qyue la gente no solo venga a poner en marcha las inversiones, sino que se queden a vivir".