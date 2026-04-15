Teruel moderniza varios enclaves urbanos con proyección turística dentro de un plan de más de 2,1 millones

El Ayuntamiento de Teruel ha impulsado una inversión de 2.113.803,29 euros para potenciar distintos enclaves urbanos de la ciudad con un enfoque turístico dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De ese importe total, 2 millones de euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el ayuntamiento aporta 113.803,29 euros para completar la financiación del conjunto de actuaciones.

Entre las intervenciones incluidas en este programa figuran la recuperación de las escaleras de acceso al Cementerio, la renovación del alumbrado exterior de la plaza de San Juan y la mejora integral de las calles Córdoba y Granada. El plan incorpora también el videomapping basado en la historia de Los Amantes de Teruel, estrenado en noviembre de 2025 con gran acogida de público y visitantes.

Estas actuaciones forman parte del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, integrado en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Aragón y financiado con cargo a los Fondos Europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa se concibió para actuar de manera coordinada sobre distintos espacios urbanos y recursos turísticos de la ciudad, combinando recuperación patrimonial, eficiencia energética, accesibilidad, innovación y mejora del espacio público. El objetivo ha sido reforzar el atractivo de Teruel como destino de interior, ampliar sus recorridos visitables nocturnos y consolidar una oferta más sostenible, accesible y diversificada.

Se reformarán las escaleras de acceso al cementerio municipal. / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Reformas en calles y espacios públicos de Teruel

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la recuperación y adecuación de las escaleras de acceso al cementerio municipal, con una inversión de 758.767,49 euros. La intervención se ha orientado a mejorar la movilidad y a acercar a la escena urbana los espacios verdes situados en este entorno del municipio, favoreciendo un mayor aprovechamiento ciudadano de estas zonas de esparcimiento. La actuación refuerza además la conexión de esta infraestructura con la vía ciclista existente y mejora un ámbito que ya cuenta con bancos, fuentes y otros elementos de uso público. La renovación incorpora también una mejora de la iluminación, contribuyendo a reforzar la imagen nocturna del entorno y la funcionalidad de este acceso.

También se ha ejecutado la reforma y mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior de la plaza de San Juan, con una inversión de 971.292,46 euros. La actuación ha permitido renovar el sistema de iluminación funcional y ornamental de uno de los espacios más representativos del centro urbano de Teruel mediante tecnología más eficiente, mejorando la calidad del espacio público, reduciendo el consumo energético y reforzando al mismo tiempo su uso cultural, ciudadano y turístico, especialmente en horario nocturno.

A estas intervenciones se suma la renovación integral de las calles Córdoba y Granada, con una inversión total de 172.277,91 euros. De esa cantidad, 58.474,62 euros corresponden a financiación del PRTR y 113.803,29 euros son aportados por el Ayuntamiento de Teruel. La actuación se ha orientado a mejorar la accesibilidad peatonal y la calidad urbana de estos recorridos, situados en un entorno próximo a la Plaza de Toros y al Museo de la Vaquilla, dos enclaves emblemáticos de la ciudad. La mejora de estos itinerarios facilita ahora el acceso de vecinos y visitantes a este ámbito y refuerza la idea de que la dinamización turística de un destino también depende de la calidad de sus recorridos urbanos y de sus condiciones de llegada.

El ayuntamiento mejorará la accesibilidad peatonal del entorno de la Plaza de Toros y el Museo de la Vaquilla. / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Transformación digital

El plan incluye asimismo el videomapping basado en la historia de Los Amantes de Teruel, actuación enmarcada en el eje de transición digital y dotada con 187.386,43 euros. Se trata de una apuesta por consolidar un nuevo recurso turístico de valor a partir de espectáculos nocturnos en espacios públicos, capaces de enriquecer la experiencia de visita y reforzar la proyección de Teruel a través de propuestas audiovisuales vinculadas a su identidad patrimonial. El montaje volvió a proyectarse el pasado mes de febrero coincidiendo con la entrega de las medallas de Los Amantes, como preludio a las Bodas de Isabel.

El conjunto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Teruel se completó con la contratación de una asistencia externa para la coordinación técnica de las actuaciones, con una cantidad de 24.079 euros.

Con estas actuaciones, Teruel refuerza una estrategia de intervención que vincula mejora urbana, sostenibilidad e innovación turística bajo un mismo marco de financiación europea. La actuación coordinada sobre espacios públicos, itinerarios peatonales y nuevos recursos de atractivo contribuye a consolidar una ciudad más accesible, cuidada y competitiva, preparada para ampliar su oferta turística y mejorar al mismo tiempo la experiencia cotidiana de residentes y visitantes.