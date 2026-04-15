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The Wave 2026 | Natalia Chueca abre la segunda jornada del congreso: "Zaragoza lidera el cambio que supone la IA"

La alcaldesa saca pecho del momento que vive la ciudad y llama a consolidarla como "la capital tecnológica del sur de Europa"

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, en la apertura de la segunda jornada del The Wave 2026.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, en la apertura de la segunda jornada del The Wave 2026. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de la apertura institucional de la segunda jornada del The Wave 2026, como máxima representante de la ciudad anfitriona. "La inteligencia artificial debe ser una herramienta para mejorar la vida de la gente, no un concepto", ha resumido la regidora, quien ha reivindicado que la capital aragonesa ha sido históricamente un "cruce de caminos" en el que "siempre han pasado cosas importantes". En ese sentido, Chueca ha incidido en que la revolución de este siglo "se llama IA", comparándola con "la aparición de la electricidad o de internet", con un matiz: "Ahora no solo consumimos ese cambio, sino que Zaragoza lo lidera".

La alcaldesa, que ha definido The Wave como una "declaración de intenciones", ha puesto sobre la mesa algunos de los ejemplos prácticos de las aplicaciones que se le están dando a la IA en el día a día de la Administración zaragozana. "Hemos simplificado más de 700 procedimientos y trámites de licencias, ayudas y subvenciones, que antes costaban semanas e incluso meses, y ahora se hacen de forma rápida, ágil y sencilla", ha aseverado. Chueca también ha puesto como ejemplo el caso de los "gemelos digitales" de la ciudad, "que nos permiten planificar y anticipar decisiones, especialmente en Urbanismo".

Vaquero, Chueca y Gimeno, este miércoles en el segundo día del The Wave 2026.

Vaquero, Chueca y Gimeno, este miércoles en el segundo día del The Wave 2026. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Por otra parte, ha hecho referencia al proyecto que están desarrollando junto a Amazon Web Services, con una "innovadora plataforma para alertas tempranas sobre fenómenos climatológicos adversos y problemas de carácter social". El objetivo, ha dicho, es "hacer una ciudad más segura, humana, preparada y social". "No es futuro, es algo que ya está sucediendo en Zaragoza", ha sentenciado a ese respecto.

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Un mix de acciones cuyo objetivo final, de la mano del Gobierno de Aragón, es "posicionar Zaragoza como la capital y el epicentro de la tecnología y la IA en el sur de Europa". "Los jóvenes ya no tienen que irse, sino que vuelven o directamente se queda. Por primera vez, piensan en este como un lugar donde desarrollar su carrera profesional", ha concluido Chueca.

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