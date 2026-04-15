The Wave 2026 | José María Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica: "En los próximos años los centros de datos van a beber tanta agua como Suecia y hay que hacer un consumo responsable"

La conferencia estrella que cerraba la segunda jornada de The Wave 2026 en Zaragoza no la daban Rousseau, Locke o Hobbes, pero la teoría que contribuyeron a acuñar para explicar el relato fundacional de la humanidad, el contrato social, estuvo muy presente. El economista José María Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica (2016-2025) salía a escena para hacer una radiografía del futuro que va a traer el "cambio de era" que supone la actual revolución tecnológica. Un futuro en positivo, aunque para el que tuvo que detener su conferencia durante diez segundos. "El objetivo de esta presentación no es asustarles", dijo en un momento de su conferencia.

"Lo que está pasando no es nuevo. La IA va a destruir muchos empleos, pero va a generar otros que ni nos imaginamos. Es lo que se llama destrucción creativa", analizaba Pallete, en referencia a la destrucción de máquinas por los luditas a finales del siglo XVIII o a la huelga de profesores de matemáticas en 1965 por el uso de las calculadoras. El verdadero reto, incidió una y otra vez, está en el cómo.

Y ahí Aragón jugará un papel fundamental, con decenas de centros de datos proyectados. "De aquí a 2030 van a consumir la misma energía que Japón y en los próximos años se beberán el mismo volumen de agua que Suecia. Lo que hay que ver es cómo hacemos un uso responsable, porque es algo bueno pero tiene que ser compartido", esgrimió. Decidir, por tanto, si la revolución que lidera la inteligencia artificial "deriva en una utopía o en una distopía".

Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica, en su conferencia en The Wave 2026. / Josema Molina

Con algún dardo a su antigua empresa, Telefónica, donde estuvo más de 25 años, además de un recuerdo a dos aragoneses que marcaron su carrera profesional -César Alierta y José Carlos Lacasa-, el reconocido economista puso sobre la mesa algunos datos para dar cuenta de la magnitud de lo que ya ha llegado. Por ejemplo, que un smartwatch actual tiene 500.000 veces más capacidad de computación que la que tenía la NASA cuando mandó sus misiones Apollo a la Luna en los 60. "Si los aviones hubiesen avanzado a la misma velocidad que la computación, volar de Londres a Nueva York costaría hoy un segundo", resumió.

Y como este último, otros ejemplos. Desde las escalofriantes cifras diarias que deja el consumo de las redes sociales (un millón de años al día entre todo el mundo) hasta una consulta estándar en ChatGPT, que "se bebe medio litro de agua y consume la misma luz que una bombilla encendida durante dos horas". "No somos conscientes de lo que valen nuestros datos. Un estudio habla de que, una familia estadounidense de cuatro meimbros, vale entre 20.000 y 46.000 millones de dólares al año. En España y sus diez millones de hogares hablamos de 200.000 a 460.000 millones del PIB anual que no se contabilizan", aseveraba.

Optimismo con Europa

Y es que Pallete advirtió de que "estamos entrenando constantemente a las máquinas", aunque reconoció su "optimismo" tras los últimos movimientos de Europa. "Todavía no es tarde", aseguró, pese a señalar que el Viejo Continente "no está ganando la batalla", ya que China lidera 57 de los 64 grupos de tecnologías más críticas y Europa solo dos. "En 2010, de las diez compañías más grandes del mundo, solo dos eran tecnológicas. Hoy lo son todas y la más grande, Nvidia, tiene 12 veces más valor que la líder de entonces, y en bolsa vale 2,6 veces más que el valor del PIB español", argumentó, ilustrando esta parte de la charla con la investidura de Donald Trump rodeado de los grandes líderes de las multinacionales tecnológicas. De nuevo, el contrato social.

Con todo, Pallete incidió en que "no es el momento, únicamente, de la tecnología, sino de las ciencias sociales". En esa visión optimista incluyó el que, para él, es el "principal debate": "No perder de vista la dignidad de las personas". Y pasó a enumerar las cosas "increíbles" que permitirá la tecnología en los próximos años, desde "curar enfermedades y discapacidades que hoy no tienen cura" hasta la predicción de desastres naturales o la solución de los "problemas agro", relacionados especialmente con la alimentación.

Pallete, durante su charla en la segunda jornada de The Wave 2026. / Josema Molina

"Buena parte del nuevo orden -concluyó- tiene que venir del mundo académico, porque es el que tiene la legitimidad social, y desde el punto de vista de la política, con P mayúscula. Esto va a ser bueno, pero no podemos no hacer nada". Un futuro en el que, según algunos estudios a los que Pallete hizo referencia, el PIB mundial se va a incrementar en siete biollones de dólares y la clave estará en determinar "cómo repartimos esa nueva riqueza".

Desinformación y polarización

Y, aparte de la riqueza, Pallete se detuvo en dos riesgos: la desinformación y la polarizacón, en los que tanto tienen que ver las nuevas tecnologías. La mejor muestra, las campañas antivacunas. Los datos: entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2023, interactuaron sobre ello 1,3 millones de usuarios, en un total de 11,7 millones de interacciones. "El 40% eran conspiracionistas, el 30% hablaban de supuestos efectos secundarios y solo el 21% eran de medios independientes y expertos. Sesgar una información es barato, eficiente y fácil. Los trolls existen", sentenció en este punto, alertando de los peligros que eso conlleva para la democracia y las libertades.

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El economista cerró en ese sentido: "Cada vez es más difícil diferenciar lo que es real de lo que no lo es". Todo ello, aderezó, "en el momento más violento, con más conflictos abiertos, desde 1946". Y así, entre retos, trolls y oportunidades, Pallete cerró la segunda jornada de The Wave 2026. Sin intención de asustar, pero con el objetivo de advertir.