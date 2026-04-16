Abascal celebra el diálogo con Azcón, pero ataca al PP: "Las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional"

Las negociaciones por el Gobierno de Aragón entran en el tiempo de descuento, a poco más de dos semanas de la fecha límite para el acuerdo entre el Partido Popular y Vox que le permita al presidente en funciones, el popular Jorge Azcón, mantenerse en el cargo. El tiempo avanza y el acuerdo no llega en la comunidad autónoma, pero el presidente de Vox, Santiago Abascal, ya lanzado en la campaña electoral andaluza, ha vuelto a incidir en que si esos pactos no están cerrados es por culpa de la "dirección nacional del PP".

Así, preguntado en Andújar por los avances de las negociaciones con el PP, Abascal ha incidido en que hay "muchos Partidos Popular", y que las diferencias son drásticas entre los barones autonómicos y Génova.

"En estos momentos, estamos encontrando una voluntad de diálogo en el PP de Extremadura, en la señora Guardiola, también en el de Aragón, en el señor Azcón y es una voluntad de diálogo que hemos detectado desde hace varias semanas o hace algún mes", ha destacado.

Pero las circunstancias, ha asegurado, no son las mismas con la dirección nacional del partido conservador, con quienes las distancias más marcadas, o así lo aseguran desde Vox. "Las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional del PP, que le cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza tanto en Aragón como en Castilla León y en Extremadura", ha denunciado Abascal, que ha centrado en Feijóo y su equipo los dardos, a poco más de 15 días de que se agoten los plazos para la investidura en Aragón y en Extremadura.

Con los acuerdos por cerrar y en distintos puntos de evolución, el presidente de Vox ha recordado que la fuerza que les dieron las urnas en los distintos territorios "es una fuerza que vamos a ejercer". "No pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de nuestro programa va a tener que recogerse en ese acuerdo", ha insistido, sin entrar en esta ocasión a relatar sus prioridades, como las políticas de inmigración, seguridad o los ataques a la Agenda 2030.

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A pesar de todas las "zancadillas" y las dificultades que PP y Vox están afrontando en estas negociaciones claves para la gobernabilidad en tres comunidades autónomas, el líder de Vox ha asegurado que están "muy optimistas respecto a esas tres regiones", eso sí, siempre que el PP nacional "no ponga palos en las ruedas".