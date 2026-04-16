Arranca el proceso de escolarización en Aragón: 2.286 solicitudes en 1º de Infantil en el primer día

El proceso de escolarización ya está en marcha en Aragón. El Departamento de Educación de la DGA ha registrado 2.286 solicitudes en 1º de Infantil desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas de este jueves 16 de abril, primer día en el que las familias aragonesas podían pedir plaza en los centros de la comunidad. Se espera que demanden plaza los 8.669 niños y niñas de tres años nacidos en 2023.

En concreto, en Huesca se han solicitado 342 plazas, mientras que en Teruel han sido 179 y, en Zaragoza, 1.765. De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en la de Huesca y 860 en la de Teruel. Esto supone un descenso de 316 alumnos respecto al curso anterior.

La solicitud de plazas en los colegios se realiza a través de la página web educa.aragon.es/admision, y la fecha límite para solicitar centro es el miércoles 22 de abril a las 14.00 horas.

Una vez finalice el proceso para solicitar plazas el 16 de abril, comenzará el baremo y las listas se publicarán el 4 de mayo. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las listas definitivas se darán a conocer el 15 del mismo mes (mayo).

Una vez publicadas las listas definitivas se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

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Con el fin de facilitar el proceso, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono de atención a las familias (876 03 67 64), que ya está operativo, así como distintos puntos de atención presencial para resolver dudas en la propia consejería, en los Servicios Provinciales y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar y el CPEPA Juan José Lorente.