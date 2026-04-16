Cambios en la patronal de Teruel: estos son los nuevos presidentes de las organizaciones empresariales

CEOE Teruel, CEPYME Teruel y CEAT Teruel han elegido esta mañana a sus respectivos presidentes para dirigir las organizaciones empresariales turolenses durante los próximos cuatro años. Jesús Blasco liderará la Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel), Daniel Giner presidirá la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel) y Vicente Ariño encabezará la Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia de Teruel (CEAT Teruel).

De esta forma, Blasco deja la presidencia de CEPYME Teruel para dirigir CEOE Teruel, Giner pasa de ser vicepresidente primero de CEPYME Teruel a asumir la presidencia de esta patronal y Ariño se estrena como presidente de CEAT Teruel. Blasco, Giner y Ariño han sido los únicos que se han postulado para ocupar los cargos de presidentes. Por este motivo, la Asamblea General Extraordinaria Electoral los ha elegido por aclamación.

El nuevo comité ejecutivo de CEOE Teruel queda compuesto por los siguientes miembros: Jesús Blasco como presidente y como vocales Juan José Ríos, Jorge Morte, Jorge Yago, Laura Cortel, Adrián Lecha, Eduardo Rojo, Jesús Fandos y Antonio Santa Isabel.

El comité ejecutivo de CEPYME Teruel, presidido por Daniel Giner, está formado por Jesús Blasco, Luis Lorente, Pilar Caudevilla, Juan Carlos Escuder, Luis San Roque, José Joaquín Murría, Enrique Miguel Sánchez y Rosario Guillén. Por último, Vicente Ariño estará al frente de CEAT Teruel y Rosario Guillén asumirá la vicepresidencia. Como vocales figuran Gerardo Oliver, Octavio Bertolín, Elena Marco, Tomás Doñate, Tomás Cirujeda, Daniel Brito e Iban Traid.

Primeras palabras

El presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, asume este nuevo reto con optimismo y ha manifestado "su firme compromiso de ponerse al servicio de todas las empresas del territorio, con el objetivo de impulsar su crecimiento y fortalecer el tejido empresarial". Asimismo, ha querido expresar su sincero agradecimiento al presidente saliente, Juan A. Ciércoles, por su dedicación y trabajo durante estos últimos años, destacando la importante labor realizada en beneficio de la organización y del conjunto de las empresas turolenses.

Por su parte, el presidente de CEPYME Teruel, Daniel Giner, ha expresado que inicia esta nueva etapa con ilusión y optimismo. También ha destacado su motivación y ganas de impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a la competitividad y al futuro de las pymes turolenses. Durante su intervención, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los presidentes salientes por su trabajo y dedicación estos últimos años.

Por último, el presidente de CEAT Teruel, Vicente Ariño, ha destacado su firme compromiso de luchar por los autónomos, a quienes ha definido como una pieza clave en la economía del territorio. Ha subrayado que son ellos quienes prestan servicios esenciales tanto en las ciudades como en los pequeños núcleos urbanos, desempeñando también un papel fundamental en la fijación de población y en el mantenimiento de la actividad económica y social en la provincia.

Casi todas las comarcas y sectoriales

En este mandato estarán representadas casi todas las comarcas de la provincia de Teruel y casi todas las sectoriales. Asimismo, alrededor del 50% de la ejecutiva es de nueva renovación. Durante el acto, han intervenido la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; la presidenta de CEPYME Aragón, Mª Jesús Lorente; el presidente saliente de CEOE Teruel, Juan A. Ciércoles; el presidente saliente de CEAT Teruel, Juan Carlos Escuder, así como los nuevos presidentes de las patronales.

Entre los asistentes también cabe destacar a la presidenta de CEOE – CEPYME Huesca, Avenila Bellostas; la presidenta de ASECAM y vicepresidenta de CEV Valencia, Cristina Plumed; el presidente de la DPT, Joaquín Juste; la vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín; el subdelegado de Defensa en Teruel, Salvador Medrano; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez, entre otras autoridades.

Adelanto electoral

CEOE Teruel, CEPYME Teruel y CEAT Teruel han adelantado sus comicios, previstos inicialmente para 2027, con el propósito de unificar el calendario electoral con el resto de organizaciones empresariales de Aragón, cuyas elecciones se están celebrando a lo largo de estos meses. De esta forma, se busca reforzar la cohesión y la coordinación entre las distintas entidades del ámbito autonómico.

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