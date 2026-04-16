CCOO y UGT Aragón se concentran por la décima víctima mortal en accidente laboral: "La carga que le cayó al trabajador no estaba bien asegurada"

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se han concentrado hoy, a las 11.00 horas, en el monumento a la Constitución de Zaragoza, para mostrar su rechazo ante el último accidente laboral mortal registrado en la comunidad autónoma.

En esta ocasión, la víctima es un transportista en Montalbán (Teruel), que falleció ayer al desprenderse parte de la carga que transportaba en su camión. Se trata del décimo fallecido en accidente laboral en Aragón en lo que va de año, y el segundo en menos de una semana, tras la muerte de un trabajador en el sector de la construcción en San Mateo de Gállego.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha advertido de la gravedad de la situación: “Este año hemos empezado muy mal el año y no estamos todavía en la época donde esos accidentes se producen de manera más habitual, que es el verano, donde se multiplican mucho las obras en el ámbito del sector de la construcción”.

UGT y CCOO se concentran por el décimo fallecido en accidente laboral en Aragón en lo que va de año, y el segundo en menos de una semana / CCOO Aragón

Pina ha señalado que, según los datos disponibles, en el accidente de Montalbán hubo una falta de medidas de seguridad: “No estaba bien asegurada esa carga que le cayó al trabajador”. Además, ha insistido en que existe un problema estructural en la prevención: “Las medidas de prevención no se acaban de tomar por parte de las empresas principales que contratan, ni por parte de las contratas”.

En este sentido, ha subrayado que la responsabilidad es clara: “Las medidas de prevención no son autoimpuestas, tienen que estar controladas principalmente por parte de las empresas, porque es su responsabilidad, y también por parte de la inspección de trabajo”.

Finalmente, ha recalcado que estos accidentes son evitables: “Esto tiene responsabilidades y, por tanto, instamos a las empresas y al Gobierno a que esa responsabilidad en tomar las medidas de prevención y en controlar que se tomen se siga ejerciendo ante accidentes como este, que son ya reiterativos”.

CCOO Aragón exige a las administraciones públicas que extremen la vigilancia y el control para prevenir accidentes laborales, la puesta en marcha de un plan de choque contra la siniestralidad y el refuerzo de recursos. El sindicato reclama una mayor exigencia a las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.