El cerdo, el vino y el aceite de Aragón viajarán en mayo a China para presentar "de primera mano" los productos de la comunidad

Aragón sigue afianzando sus relaciones con China. Los principales productores de carne de cerdo, el sector vinícola y los representantes del aceite de oliva producido en la comunidad viajarán el próximo mes de mayo junto al Gobierno de Aragón hasta Shanghai, para participar en la feria Sial. Una expedición coordinada por Arex (Aragón Exterior), tal y como ha anunciado este jueves Javier Camo, director gerente del organismo, en una atención a los medios de comunicación en The Wave.

Camo ha defendido que los representantes del Gobierno de Aragón, ahora en funciones, trabajan "al ritmo que la comunidad necesita" y ha anunciado que el próximo 18 de mayo la comunidad participará en Sial Shanghai, una feria de referencia en el sector de la alimentación para toda Asia. "Arex, las cinco industrias cárnicas más grandes de Aragón, el sector vinícola y el sector oleicola vamos a estar allí para hablar de la capacidad, la calidad, la seguridad y la cualidad manufacturera de estos sectores", ha resumido Camo.

El director de Aragón Exterior ha defendido el viaje de esta delegación a China como una oportunidad para "informar de primera mano a los importadores chinos" de esas cualidades que atesoran los representantes de la agroalimentación en Aragón, un sector fundamental para la economía de la comunidad autónoma.

El anuncio de Camo ha llegado un par de días después de que el Gobierno de España y China anunciasen la firma de varios tratados comerciales, centrados en la agroalimentación y en la exportación de productos de este tipo. Cuatro de los acuerdos afectan, positivamente, al cerdo español y otro al pistacho, dos productos en los que Aragón es líder y territorio en expansión, respectivamente.

"Todos los acuerdos a nivel comercial que se hagan con China o con cualquier país importadores de materias, bienes de consumo o bienes de equipo que se hagan en Aragón son bienvenidos", ha resumido Camo. El director de Arex ha recordado que el gigante asiático es "el principal comprador fuera de la Comunidad Económica Europea", de ahí la relevancia de este nuevo acuerdo.

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Sial Shanghai es una de las ferias de alimentación y bebidas más grandes de Asia. Contará con una extensión de 200.000 metros cuadrados y se prevé que asistan 5.000 expositores y más de 200.000 profesionales de todo el mundo, entre ellos los principales actores del mercado chino de retail, E-commerce, Horeca, industria alimentaria, importadores y distribuidores asiáticos. En la edición del año 2025 participaron 5.000 expositores y más de 180.000 profesionales de 125 países distintos.