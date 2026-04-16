Un congreso en Jaca aborda desde el viernes la protección y gestión de Canal Roya

Científicos, técnicos y sociales se reúnen desde este viernes y hasta el 19 de abril en el Congreso Pirenaico sobre Canal Roya que tendrá lugar en Jaca (Huesca) para analizar los valores naturales de este espacio, las posibles figuras de protección, sus efectos socioeconómicos y la interacción con la ganadería, el montañismo y el cambio climático.

A lo largo del congreso se celebrarán siete mesas y ponencias centradas en cuestiones como la evolución histórica de la protección de Canal Roya y su entorno o los desafíos para conservar la cultura y las formas de vida en la montaña.

El programa también abordará los efectos socioeconómicos de una eventual declaración de espacio natural protegido, así como el análisis de distintas figuras jurídicas para su protección.

El valor estratégico de este territorio como corredor de biodiversidad, el papel de la ganadería extensiva, el compromiso del mundo deportivo con la alta montaña y el impacto del cambio climático en los Pirineos centrarán otras sesiones del encuentro.

La conferencia inaugural correrá a cargo del geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, y el congreso incluirá además intervenciones dedicadas al macizo del Anayet como patrimonio geológico y a la situación de la vivienda en zonas tensionadas de montaña.

El domingo se celebrará una visita guiada a Canal Roya con educadores ambientales y guías de montaña, que ofrecerán dos recorridos de baja dificultad para mostrar la riqueza natural, paisajística y patrimonial del enclave.

El espacio pirenaico Anayet-Partacua integra parajes como los valles glaciares de Canal Roya y Canal de Izas, humedales como los ibones de Anayet y cumbres emblemáticas como Punta Escarra o Anayet.

Este territorio limita con el Parque Nacional de los Pirineos de Francia y constituye un corredor estratégico de biodiversidad de gran valor natural y cultural que, según los organizadores, afronta diversas amenazas al carecer de una figura específica de protección.