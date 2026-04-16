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Educación alerta de un intento de fraude a un centro educativo de Zaragoza

Una persona se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria. El Servicio Provincial actuó de forma "inmediata"

Imagen de archivo del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza.

Imagen de archivo del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha alertado de que el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha detectado recientemente un intento de fraude dirigido a un centro educativo de la provincia. Según han indicado, una persona ajena al organismo se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria, ante lo que el Servicio Provincial ha actuado "de manera inmediata".

Según han explicado desde el Departamento de Educación, desde el Servicio Provincial han informado a las direcciones de todos los centros educativos de la provincia de Zaragoza de la situación a través de un correo electrónico y nota GIR (Gestión Integral en Red) con el fin de alertar y prevenir posibles situaciones similares.

Desde la Dirección Provincial de Educación de Zaragoza han remarcado que nunca se remiten indicaciones de este tipo sin los cauces administrativos oficiales y debidamente acreditados.

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Por eso, ante la gravedad de estas prácticas fraudulentas, desde el Gobierno de Aragón ruegn la máxima difusión del aviso para evitar nuevos intentos de estafa que deriven en perjuicios económicos o administrativos.

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