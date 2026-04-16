Elena Brosed, farmacéutica de Zaragoza experta en salud capilar: "Ya elaboramos fórmulas magistrales para la alopecia en chicos de 20 años"

Cada vez más cuidado capilar. Y cada vez más formación entre los profesionales. Elena Brosed es vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza y experta en salud de la mujer. Explica que "cada vez hay más gente que no sabía que podía cuidarse el pelo y mejorar la melena con ayuda de profesionales y hay un trasvase de personas que compraban los productos capilares en el supermercado y ahora los buscan en las farmacias". Por eso, este miércoles ha liderado, junto a la farmacéutica Pilar Embid, la ponencia "Cosmética y nutrición en cuidado capilar" de la jornada Nutriskin, la primera organizada por los tres Colegios de Farmacéuticos de Aragón para abordar cuestiones de dermofarmacia y nutrición que se celebra en el Patio de la Infanta de la capital aragonesa.

La farmacéutica Brosed comparte que en torno a un 20% de los pacientes que acuden a la farmacia por problemas de salud capilar tienen una patología diagnosticada. "El cuidado del pelo es como el bucal: si no te duele nada, no lo haces. Con el cuero cabelludo ocurre lo mismo, nos empieza a preocupar cuando nos han indicado que se nos cae, o cuando vemos que tenemos menos del que teníamos. Entonces, empieza el cuidado", alerta la profesional.

De un tiempo a esta parte, el cuidado capilar, así como el dermatológico y nutricional, está más presente en redes sociales, y cada vez más personas normalizan recurrir a tratamientos para solucionar estas dificultades. La farmacéutica Brosed lo confirma: "Más alopecia no sé si hay, pero sí hay más preocupación". Según indica, "los hombres cada vez acuden al médico con edades más tempranas" por problemas de salud capilar y son derivados a la farmacia. "En chicos de veintitantos años ya estamos formulando fórmulas magistrales para alopecia", apunta.

Brosed remarca que esto se da en hombres, a los que "se les cae el pelo antes" por razones como el estrés o la alopecia androgénica, que es la pérdida de cabello que se produce por factores genéticos y/o hormonales. También por eso acuden antes a los profesionales en búsqueda de soluciones. "Se preocupan antes, van al médico a que les prescriba el tratamiento y continúan con nosotros con las fórmulas magistrales o suplementos recetados", desarrolla.

En el caso de las mujeres, la caída del pelo es "más tardía". "Llega en la perimenopausia o menopausia", apunta la farmacéutica, que comparte que también entra en juego el factor económico. "El precio (del cuidado capilar) es más elevado (para ellas) e igual compran primero en otros canales y luego, a partir de los 40 años, consultan más, preguntan o buscan productos que es adapten mejor a su cuero cabelludo", dice. Algo similar sucede con los productos de cosmética: a mayor edad, se busca un producto de más calidad. Brosed remarca que, en caso de que los problemas de salud capilar sean diferentes a la alopecia, como puede ser dermatitis seborreica o psoriasis, las consultas médicas llegan en edades más tempranas.

Malos hábitos: el clean look

Brosed indica que, aunque "con tratamientos la caída del pelo se puede cenar bastante", también es importante seguir buenas prácticas. "Hay malos hábitos como los clean look, que se han puesto de moda ahora. Son peinados muy tirantes y hacen que se arranque más pelo", apunta.

Por eso, junto a su compañera Pilar Embid, la farmacéutica Brosed ha abordado en la ponencia "Cosmética y nutrición en cuidado capital" de este miércoles aspectos que recogen desde "las bases del crecimiento del cabello para conocer dónde incidir luego" hasta los distintos tipos de alopecia y la forma en la que se tratan desde la farmacia, entre otros puntos. "Las melenas rubias, las teñidas, las rizadas, las lisas... todas se tratan de forma diferente", expone. También es importante diferenciar entre productos como la mascarilla o el acondicionador.

Ponencia sobre salud capilar en la jornada Nutriskin, este miércoles. / Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza

A la intervención de ambas profesionales se han sumado las de al menos diez expertos más que han participado este miércoles en la jornada de Nutriskin, un encuentro pionero que ha contado con más de 200 farmacéuticos más de toda la comunidad. "Nos hemos unido por primera vez los tres Colegios de Farmacéuticos de Aragón para hablar de Dermofarmacia y Nutrición. Nunca se habían organizado unas jornadas que unieran ambas disciplinas, que están en auge porque cada vez los pacientes están más informados e interesados en estos temas", sostiene la vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Huesca, Rebeca Cebrián.

Noticias relacionadas

Cebrián explica que, por ese auge entre la población, entre otros motivos, los farmacéuticos cada vez se forman más en estas disciplinas para "tener herramientas cuando llegan consultas" de salud capilar a la farmacia. Para lograr este objetivo también se ha organizado el encuentro que, ha deslizado, no descartan que se vuelva a repetir en un futuro. "El farmacéutico es la puerta de entrada. Estamos en ciudades grandes y en pueblos pequeñitos, y ante cualquier duda nos pueden consultar. Luego, cada profesional tiene su papel que ejerce, pero somos esa puerta de entrada para resolver dudar o ayudar en la derivación a donde corresponda", afirma.