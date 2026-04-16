Las familias del Cesáreo Alierta recogen casi 700 firmas para que cambie la dirección del centro: "Es necesario abrir una nueva etapa"

Que no se renueve a la dirección del centro. Es la petición realizada por las familias y apoyos de la comunidad educativa del CEIP Cesáreo Alierta de Zaragoza, que han presentado ante la Inspección Educativa y la Consejería de Educación de la DGA un escrito respaldado por cerca de 700 firmas -en torno a 300 de madres y padres del centro y, las restantes, de colegios del entorno- con el que solicitan que para el próximo curso escolar (2026-2027) se seleccione a un equipo directivo alternativo al actual, con el que, según explican, han tenido un conflicto sostenido durante los últimos meses.

Las familias del Cesáreo Alierta han compartido en un comunicado que el proceso de selección de dirección para el próximo año lectivo está en su fase final, y a él se han presentado, además del actual, otros dos proyectos que "plantean modelos orientados a mejorar la convivencia y la colaboración con las familias". Con las firmas y el escrito, demandan a la administración que tenga en cuenta la "falta de confianza significativa" que tienen en la dirección actual a la hora de valorar las opciones "dada la repercusión que tendrá en el centro".

Desde la comunidad educativa del CEIP Cesáreo Alierta han indicado que esta iniciativa llega después de meses de conflicto con el equipo directivo del centro, que ha derivado en "movilizaciones, quejas formales y un procedimiento judicial en curso en el que ya se han adoptado medidas cautelares favorables a las familias".

Con ello se refieren a la intensa batalla por las extraescolares, que se desató en septiembre (2025) con una protesta inicial de las familias para rechazar la medida "impuesta" por la dirección con la que se impedía que el alumando saliera del colegio durante el horario de comedor para hacer actividades. Según denunciaron, el equipo directivo acordó que la gestión de estas pasaría a estar en sus manos, una decisión tomada "de forma unilateral". El conflictó llegó a los tribunales y la resolución judicial estableció unos horarios acotados para que los alumnos pudieran hacer las extraescolares fuera del recinto escolar.

El CEIP Cesáreo Alierta volvió a ser protagonista en marzo por la instalación de una valla "divisoria" entre este centro y el Doctor Azúa, con el que compartía patio hasta ahora. Las familias de ambos colegios denunciaorn que esta decisión se tomó de forma "unilateral y sin consulta previa" por parte de la dirección del Cesáreo Alierta.

Por estas y otras causas, las familias del Cesáreo Alierta consideran que la continuidad del actual equipo directivo el curso que viene "no contribuiría a resolver el conflicto existente, sino que podría agravarlo". Defienden así la necesidad de "abrir una nueva etapa que permita recuperar el diálogo y la normalidad en el centro". "Nosotras abogamos por un proyecto educativo con el que se vuelva a construir el colegio, no a destruirlo. Por fin tenemos la posibilidad de que haya un cambio", subraya una madre.

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La misma mujer remarca: "Queremos recobrar el espíritu colaborador y amistoso que había antes en el centro. La capacidad del equipo directivo actual es totalmente nula".Desde la comunidad educativa recuerdan que la resolución del proceso está prevista para los próximos días, lo que para ellos hace de este un momento "clave para el futuro del colegio y de su comunidad educativa". Según detalla la madre, el 15 de mayo se dará a conocer quien es el nuevo equipo directivo.